La diciottesima puntata del Grande Fratello 2023 si è aperta in maniera insolita rispetto alle precedenti. Invece di entrare subito parlando di Beatrice Luzzi, gli autori hanno pensato di fare una sorpresa a Fiordaliso, facendole incontrare la sorella e i fratelli. Prenotato un Flixbus, ecco arrivare in casa tutti, sorella e tre fratelli. Abbraccia, baci, tanti ricordi e la prima di una serie di sorprese che ormai mantengono in vita il programma e almeno metà della diretta.

In casa, l’avvicinamento tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi non ha convinto alcuni coinquilini. L’attore ha iniziato a sentirsi offeso dalle insinuazioni, vestendo i panni del Generale Massimo de “Il Gladiatore”, con un sottotesto di “Al mio segnale scatenate l’inferno“, ripetendo continuamente “Complimenti, complimenti, complimenti!” a tutti quanti che, nel mentre, lo osservavano con aria interdetta.

Fiordaliso, braccia incrociate, addirittura scocciata, come quando si osserva il nipotino di 5 anni che recita la terza poesia a memoria, alla Vigilia di Natale.

E lui, per metà puntata, ha assicurato che “subiranno le conseguenze” delle loro accuse e critiche. Da Maestro zen a Massimo Decimo Meridio in dieci minuti.

La promessa di Varrese ha suscitato sguardi decisamente preoccupati sui volti dei suoi compagni che avevano l’espressione mixata tra chi si chiedeva “Stasera faremo pasta o riso dopo la diretta?” e chi di domandava “Ma perché i pinguini non possono volare se hanno le ali?“.

Vittorio è un modello che ha sfilato per marchi di moda davvero importanti e, finalmente, ha dimostrato che oltre alla bellezza c’è di più. C’è profondità, riflessione, amore per la matematica e anche per una severa – e non scontata- autoanalisi. Il commento più gettonato nella maggior parte dei coinquilini, si può riassumere con uno stringato: “Che cojoni“. Una volta che non abbiamo il bello che si riflette allo specchio e cammina per casa in modalità Zoolander, ecco scattare la preoccupazione di dover interagire con lui per finire in un discorsone ammorbante.

Grande Fratello 2023, Paolo e Letizia

E, a proposito di “ammorbante“, l’invito esplicito di Alfonso Signorini “a darvi una mossa” fatto poche puntate fa a Letizia e Paolo, ha creato un effetto immediato. Lei ha chiuso la relazione con il suo fidanzato e, pochi giorni fa, si è scambiata il primo bacio appassionato con Paolo. Lui l’ha baciata con un tale trasporto da far sembrare Christian Grey di “50 sfumature di grigio” come il capogruppo delle Giovani Marmotte.

Ma lei, poche ore dopo, a causa di qualche grattino, abbraccio e bacio di troppo, ha già iniziato a roteare le pupille in senso antiorario, spiegando di voler leggerezza. Si è lasciata da poche ore e Paolo, diciamo, non è esattamente simbolo di chi prende le cose come vengono. Anche se, possiamo -in parte- anche comprenderlo. Dopo due mesi di attesa silenziosa, in modalità Hachiko, è riuscito a baciare Letizia e, poco dopo, ecco apparire, in 3D, il Led “NO ACCOLLI, GRAZIE“.

“Paolo, vuoi un consiglio? Più leggerezza con Letizia!” lo ha consigliato Alfonso Signorini, proprio per non mettere pressione a Letizia, fresca di fine storia. Lui ha annuito, assicurando il conduttore di volerci andare piano. Nel mentre, probabilmente stava pensando a:

Devo chiedere agli autori se hanno ago e filo per ricamare le iniziali del mio nome e di Letizia sulle federe dei cuscini e gli asciugamani

Chissà che nomi le piacciono se dovessimo avere due gemelli…

Dovremmo anche pensare a prendere casa insieme, una volta usciti dal Gf…

Chissà se Don Gino è ancora vivo e potrà officiare le nostre nozze…

Dopo l’invito del mondo intero a non mettere ansia a Letizia, ci ha pensato Cesara Buonamici a vanificare il tutto con una frase granitica pesante come un quintale:

“C’è da ricordare che comunque Paolo sta cercando la donna della sua vita…”

Letizia, probabilmente, in quel momento, avrà pensato alla classifica tattica e via di fuga che utilizzo e consiglio sempre a chiunque si trovi in una situazione particolarmente scomoda o imbarazzante: fingersi morti.