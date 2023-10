Appare sempre più chiara una cosa in questa edizione del Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi meriterebbe una statuetta vicino al Gabibbo o una via, anche per un paio di mesi -come una Temporary Street– ai lati di Cinecittà. Il motivo è sempre quello: regge la baracca dalla prima puntata. Non c’è diretta che si apra senza l’appello di “Beatrice!” da parte di Alfonso Signorini. E anche in questo decimo appuntamento, abbiamo assistito a un video che mostrava il suo avvicinamento con Garibaldi, con il quale si è scambiata anche alcuni baci e tenerezze. Ma, ovviamente, nella casa, quasi tutti sono dubbiosi sulla veridicità di questo sentimento che sta nascendo.

Tornati improvvisamente ad essere simili a studenti delle scuole medie, si sono anche interrogati (Ciro, per l’esattezza) su chi tra i due è più affezionato all’altro. Un bilancio esterna dei sentimenti altrui gradevole come un attacco di colite all’ingresso in Autostrada. Giustamente, infatti, la Luzzi si è risentita di questo continuo soppesare e di queste analisi non richieste. A salvarla dall’imbarazzo ci ha pensato Cesara Buonamici che, evidenziando la differenza d’età tra i due, ha fatto il paragone con Macron e Brigitte.

Mia espressione davanti alla tv:

Un peccato che non abbia aggiunto anni, mesi e giorni di differenza anagrafica…

Poi, senza che nessuno dicesse altro, Signorini si è lanciato in un monologo eterno su come una donna più grande che sta con un ragazzo più giovane sia ancora visto con dubbio nel 2023. Così, dal nulla, ha pure tirato in mezzo Briatore (che probabilmente non avrà nemmeno sentito perché stava guardando Blanca 2) che ha avuto storie con modelle ventenni. Insomma, chiedere di smettere di sottolineare la differenza di età tra due persone e rendere questo tema come argomento principale di una predica rischia di ottenere l’esatto effetto contrario: sottolinearlo involontariamente.

E mentre metà degli spettatori erano probabilmente su Google a cercare “Quanti anni di differenza ci sono tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, non il generale dei Risorgimento ma quello del Grande Fratello 2o23“, si è passato al secondo argomento: il rapporto tra Massimiliano e Heidi.

Grande Fratello 2023 – Heidi, quasi quasi, ci ripensa su Massimiliano

Finita in nomination e a rischio eliminazione, Heidi ha MISTERIOSAMENTE rivalutato il suo rapporto con Massimiliano Varrese. Nelle prime settimane alla domanda “Ti piace?” rispondeva già a metà questo con un “NO, NON MI PIACE”, scuotendo la testa. Un continuo. “Heidi, il pesto ti piace?” “Sì, ma Massimiliano non mi piace”. Una roba cosi.

Ma ecco che, improvvisamente, ha compreso che, forse, qualcosa sta cambiando dentro di lei. Ciò è accaduto proprio nella settimana in cui la ragazza era finita in nomination. L’avevo già detto? Oh, ma pensa un po’. Dopo tempo immemore a dire che non gli piaceva, che era troppo appiccicoso, che c’era differenza di età, che i dubbi erano troppo forte per lasciarsi andare, negli ultimi giorni ha cambiato idea e si è confrontata proprio con lui.

Abbiamo anche assistito al dialogo tra i due, in piena notte.

Con Ciro.

In mezzo.

Tra loro

Il perché non è dato a sapersi ma questa immagine vale tutto.

Insomma, una delle mie vecchie serate in discoteca con amici mentre assistevo alle loro conoscenze. Manca solo il bicchiere di Vodka Lemon tra le mani (magari anche i loro, per farli lim0nare più tranquilli) ma sono dettagli.

Rimpiango solo l’assenza di Grecia Colmenares al posto di Ciro, in quel momento. Ci avrebbe regalato dei momento imperdibili, intervenendo continuamente durante il loro confronto, con frasi incomprensibili, e garantendo una lite improvvisa per un equivoco nato dalla sua verdad, ahi Dio, Signorini!

Il motivo, comunque, di questo improvviso cambiamento di idea da parte di Heidi? Non il due di picche da parte di Vittorio, il bonazz0 della casa. Non pensate male, vi percepisco!

“Ero spaventata, ci siamo parlati ed è stato bello. Anche lui più è molto più delicato”

L’età, il matrimonio alle spalle e i figli, motivi di dubbio DA SEMPRE, ora non ci sono più.

Questa settimana non stata nominata. Quindi, forse, tra qualche giorno, mentre Massimiliano le porgerà il caffè dicendo “Ti ho messo lo zucchero”, lei sbotterà dicendo “Sei pesante, vedi!?”.

Fortunatamente abbiamo sempre la migliore chiosa che si possa desiderare alla fine di un argomento nel talent show. Quello di Cesara Buonamici che ricorda: “Come si dice in latino, Alfonso, Amor omnia vincit, l’amore vince su tutto”.

Sì, ok.

E il nero sta bene con tutto e una rondine non fa primavera*

*Ahi, Dios mio!