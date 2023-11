Grande Fratello 2023: il bacio tra Letizia Petris e Paolo Masella (video)

Dopo 57 giorni, una lunga attesa ed un estenuante tira e molla, è scattato il tanto sospirato bacio tra Letizia Petris e Paolo Masella del ‘Grande Fratello 2023’. Un gesto romantico che ha mandato in visibilio tutti i fan della coppia. A suggellare la loro passione, un brano di Vasco Rossi, ‘Come nelle favole’.

Sulle note di “Come nelle favole” di Vasco Rossi arriva finalmente il primo bacio tra Letizia e Paolo. 🔥 Contenti?#GrandeFratello #Paoleti pic.twitter.com/8RcVwdrCKa — Grande Fratello Forum (@gf_forum) November 7, 2023

ALEX CHE GUARDA PAOLO E LETIZIA LIMONARE MI SENTO MALE #GrandeFratello pic.twitter.com/LnI7KBOh6C — Patty ミ☆ (@PattyCastiello) November 7, 2023

Tra il macellaio romano e la fotografa romagnola la complicità, nelle ultime settimane, è aumentata in maniera esponenziale. Il gieffino, però, ha sempre rispettato i tempi e la situazione sentimentale non proprio chiara della compagna fuori dalla casa. Fino ad oggi… che sia la svolta del loro rapporto?

Lo sfogo di Letizia Petris su Paolo Masella

Proprio, stanotte, al termine della diciassettesima puntata, Letizia ha avuto un lungo sfogo con Anita sul comportamento tenuto dal ragazzo in diretta e sulle reali intenzioni dentro e fuori dal ‘Grande Fratello 2023’:

“Voleva recuperare a tutti i costi la situazione, ma non era successo niente. Si è impanicato ed è diventato tutto rosso. Ha iniziato a dire: ‘Alfonso, posso dire una cosa? Alfonso, posso dire una cosa?’. L’ho guardato e gli ho detto: ‘Paolo, basta!’. Lui mi ha risposto dicendo: ‘Fatti gli affari tuoi’. Gli ho detto: ‘No che non mi faccio gli affari miei, visto che devi parlare di me’. Mi ha messo in imbarazzo, e alla fine la cosa l’ha detto lo stesso. Per me si impunta su delle cose che sono un po’ pesanti, e dal momento che io vengo già da una situazione pesante mi sono incaxxata. Poi, ad urtarmi ancora di più è che quando sono andata in camera mi ha detto: ‘Io questa cosa che ho fatto stasera la rifarei anche domani, perché la faccio per me stesso’. Forse non gli è chiaro. Io non ho chiuso la mia relazione per fidanzarmi con Paolo, l’ho chiusa per stare bene io, e poi ho anche la fortuna di avere una persona che mi fa star benissimo”.