Prima di accendersi con i propri programmi previsti per la stagione autunnale, Canale 5 torna a proporre in prima serata un’altra serie tv straniera, questa volta francese. Gloria è infatti una miniserie in onda a partire da mercoledì 1° settembre 2021, alle 21:20, e che racconterà la storia di una donna la cui vita cambia totalmente dopo la misteriosa scomparsa del marito. Vi incuriosisce la premessa? Allora proseguite nella lettura per avere tutte le informazioni che state cercando!

Gloria serie tv, la trama

Gloria è ambientata in Bretagna: qui vive la protagonista che dà anche il titolo alla miniserie, Gloria Meyers (Cécile Bois), una donna madre di tre figli e sposata felicemente con David (Michaël Cohen). Entrambi sono avvocati: lui ha eredito lo studio legale del padre, mentre lei è in maternità, ma non vede l’ora di tornare al lavoro.

Una mattina, dopo che David è come sempre uscito di casa per recarsi al lavoro, questo scompare nel nulla: a Gloria tocca non solo cercare di capire che fine abbia fatto, ma occuparsi anche dello studio legale. Iniziano così alcune rivelazioni: lo studio, ad esempio, è in bancarotta ed ha perso numerosi clienti, mentre David ha ricominciato a fumare e da qualche tempo frequenta uno psicologo. Ma, cosa ben più preoccupante, ha un documento d’identità falso in cui il nome è quello di un ex ragazzo di Gloria, morto in un incidente stradale.

Gloria, aiutata da cognato poliziotto Denis Gavin (Malik Zidi), sposato con Emilie (Lucie Lucas), sorella di David che non ha mai gradito la presenza della protagonista nella sua famiglia, inizia così la sua personale indagine, scontrandosi con il Capo della Polizia Marianne Volton (Barbara Schulz). Quest’ultima conosce bene Gloria, avendo questa lavorato nella causa relativa al suo divorzio, il cui esito ne ha compromesso la carriera.

Gloria serie tv, episodi

Le foto di Gloria, la miniserie francese su Canale 5 Guarda le altre 4 fotografie → Puntate del 1° settembre 2021

Nel primo episodio, Gloria trascorre la maternità a casa, occupandosi delle due figlie e del piccolo di otto mesi avuto da David. Un giorno, quest’ultimo fa perdere le proprie tracce poco dopo essere uscito di casa per andare al lavoro. Gloria, dovendo prendere in mano le attività dello studio legale del marito, scopre che ha perso numerosi clienti ed ha uno scoperto enorme. Inizia ad indagare per capire cosa sia successo, coinvolgendo anche la famiglia di David, da cui però percepisce ostilità, tranne che da Denis, suo cognato poliziotto. Inoltre, scopre che il marito aveva un falso documento d’identità.

Nel secondo episodio, Gloria viene a sapere che David frequentava uno psicologo: dalle poche informazioni che riesce a strappargli, deduce che l’uomo potrebbe essere entrato nuovamente in contatto con la sua vecchia fiamma Sara, ma questa nega di averlo incontrato. Neanche cercare di scoprire chi ha fornito a David il falso documento d’identità porta da nessuna parte. Nel mentre, deve affrontare l’opposizione di Marianne, Capo della Polizia, che ha avuto a che fare con Gloria in una causa di divorzio che ha avuto esito negativo per la poliziotta.

Gloria serie tv, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di Gloria sono sei, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Canale 5 le manda in onda al ritmo di due per volta, per tre prime serate: il 1°, il 6 ed il 7 settembre 2021, data quest’ultima in cui, quindi, sarà trasmesso il finale di serie.

Gloria serie tv, il cast

A guidare il cast di Gloria c’è Cécile Bois, attrice molto conosciuta in Francia ed anche in Italia, dal momento che dal 2013 è protagonista di Candice Renoir, serie tv poliziesca in onda su France 2 (in Italia su Sky Investigation). Barbara Schulz (Marianne) è stata invece vista nella miniserie I delitti del lago, mentre Malik Zidi (Denis) è stato nel cast del film “Ex” di Fausto Brizzi.

Anne Consigny (Gaëlle Brak) è nota per il ruolo di Claire nella serie francese Les Revenants, diventata famosa anche in Italia. Nel cast della serie compaiono anche Elsa Hyvaert (Rose, primogenita di Gloria), Sarah Berru (Alice, secondogenita), Bernard Le Coq (Richard, padre di David), Nicole Calfan (Odile, madre di David), Amelle Chahbi (Chacha, amica di Gloria), Mathieu Madénian (Arthur, suo vicino di casa) e Joey Starr (Stan Baldini).

Gloria serie tv, dov’è stato girato?

La location principale della miniserie è la Bretagna: è qui che tra febbraio e settembre 2020 (con una pausa in mezzo a causa del lockdown) sono stati girati gli episodi. Gran parte delle scene sono state girate ad Ille-et-Vilaine, nello specifico a Cancane (dove si trova la casa della protagonista), mentre alla Camera di Commericio di Saint-Malo sono state girate le scene della sede della Polizia.

Gloria serie tv, l’originale e gli ascolti

La miniserie francese è in realtà il remake di una serie gallese, Keeping Faith, in onda dal 2018 sul canale gallese S4c e nel Regno Unito su Bbc One Wales. Gloria non dovrebbe seguire le orme della serie originale, giunta a tre stagioni: una seconda stagione non è infatti prevista. Questo nonostante gli ottimi ascolti ottenuti: il primo episodio è stato visto da 6,7 milioni di telespettatori, mentre l’ultimo da 5,9 milioni di persone.

Gloria serie tv, streaming

E’ possibile vedere Gloria in streaming anche durante la messa in onda televisiva su Mediaset Infinity Play, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Subito dopo, invece, la serie sarà caricata nel catalogo della piattaforma. A questo link la pagina ufficiale della serie.