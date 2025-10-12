Gli spoiler turchi de La Forza di una Donna: chi finisce in carcere

Uno dei protagonisti de La forza di una donna finirà in carcere nelle prossime puntate, ma non sarà l’unico colpo di scena che scuoterà le trame della dizi che continua a far registrare indici di ascolto lusinghieri su Canale 5. La soap con Bahar come protagonista non cessa di appassionare il pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

A certificare il successo sono prima di tutti i numeri degli ascolti, più che soddisfacenti anche nel pomeriggio del sabato, con una media di 2,1 milioni di spettatori e uno share di poco inferiore al 21%, vicino ai dati del daytime feriale dove La forza di una donna raggiunge punte del 22-23% di share.

La forza di una donna, anticipazioni: qualcuno finirà in prigione

Le anticipazioni turche de La forza di una donna preannunciano un brutto momento per Arif. L’uomo si vedrà arrestare per l’omicidio di Yeliz e verrà mandato in prigione. Arif però ha le mani pulite. Non si è mai macchiato di un simile delitto. Sarà incastrato da Nezir, che farà trovare nel suo bar la pistola con cui Yeliz è stata uccisa.

A quel punto gli indizi convergeranno su Arif, accusato di essere l’autore della morte di Yeliz. Così l’uomo si troverà a essere incriminato e incarcerato. Intanto Nezir sequestrerà Suat, Sarp e Munir. Insieme a loro verranno rapite anche Bahar e Piril, oltre ai loro figli. Le cose prenderanno una piega a dir poco complicata.

Il primo a farne le spese sarà proprio Arif, che finirà al fresco per un delitto mai commesso. Nel suo bar verrà ritrovata la pistola con cui è stata uccisa Yeliz. Naturalmente Arif sarà del tutto estraneo ai fatti che hanno portato alla tragica fine della donna. Ma gli indizi a suo carico lo metteranno in una situazione molto scomoda che gli costerà l’accusa di omicidio.

Arif finirà in galera e solo successivamente si scoprirà che è stato incastrato da Nezir, lesto a piazzare nel suo bar l’arma del delitto. Il gestore del caffè-libreria non si darà pace fino a quando non scoprirà chi è stato a metterlo nei guai con la giustizia. A supportarlo nel suo tentativo di provare la propria innocenza ci sarà Kismet, l’avvocatessa che si scoprirà essere la sorella di Arif.

Bahar ricattata da Nezir

Kismet tenterà in ogni modo di far scagionare Arif, ingiustamente incarcerato in quanto totalmente estraneo ai fatti che gli verranno contestati. Nezir nel frattempo non resterà con le mani in mani e farà sequestrare Sarp, Suat e Munir e anche Bahar e Piril con i rispettivi figli. Il malvivente vorrà vendicarsi a tutti i costi di Sarp per aver ucciso suo figlio cinque anni prima.

Nezir si dirà disposto a lasciare in vita Sarp a una sola condizione: che Bahar accetti di sposarlo. La protagonista della soap si troverà davanti a un ricatto: sposare Nezir per salvare la vita di Sarp e di tutte le persone che le stanno a cuore, Arif incluso. Cosa farà la donna?