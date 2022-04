A due anni di distanza (era il maggio 2020), Canale 5 propone il sequel de La Cattedrale del Mare, la miniserie tratta dall’omonimo libro best-seller di Ildefonso Falcones: si chiama Gli eredi della Terra e riporta il pubblico nella Spagna del XIV secolo, ritrovando il protagonista della prima miniserie, ma anche e soprattutto numerosi altri personaggi ed avventure. Avete amato La Cattedrale del Mare e volete sapere tutto del sequel? Siete nel posto giusto: continuate nella lettura!

Gli Eredi della Terra, serie tv: trama

Siamo nel 1387: dopo mille vicissitudini, Arnau Estanyol (Aitor Luna), protagonista de La Cattedrale del Mare, sembra aver finalmente trovato un po’ di pace insieme alla moglie Mar (Michelle Jenner). E’ diventato amministratore del Piatto di Santa Maria del Mar e probiviro di Barcellona, ma la morte di Re Pietro sconvolge gli equilibri della città.

Al potere sale il Principe Giovanni, e con lui i Pluig, che da tempo preparano la loro vendetta. Ad Arnau non resta che compiere un ultimo doloroso sacrificio. Intanto, però, fa la conoscenza di Hugo Llor (David Solans), 12enne con un sogno nel cassetto: diventare costruttore di navi.

La sua vita non è facile: passa le giornate tra i cantieri navali, da solo, abbandonato dalla madre, costretta ad allontanarsi da lui. E’ proprio Arnau a prenderlo sotto la sua ala, diventando suo mentore. Hugo, diventato adulto (Yon González) è l’unico che si oppone ai Pluig, che non tardano a far sentire la loro risposte.

Gli Eredi della Terra, serie tv: quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della miniserie sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Canale 5 li manda in onda in tre prime serate, a partire da domenica 17 aprile 2022: due di esse composte da tre episodi, mentre una (l’ultima) da due. Il finale di serie andrà quindi in onda il 1° maggio.

Gli Eredi della Terra, serie tv: cast

Le foto de Gli Eredi della Terra, la miniserie su Canale 5 Guarda le altre 5 fotografie → Il cast della serie, rispetto a quella precedente, è formato da attori totalmente nuovi, fatta eccezione per Aitor Luna e Michelle Jenner, che riprendono i ruoli di Arnau e Mar, visti ne La Cattedrale del Mare.

Aitor Luna è Arnau Estanyol

Michelle Jenner è Mar Estanyol, moglie di Arnau

David Solans è Hugo Llor a 12 anni

Yon González è Hugo Llor adulto

Elena Rivera è Caterina Llor

Rodolfo Sancho è Bernat Estanyol

Mercedes León è Barcha

Javier Iglesias è Baraka

Aria Bedmar è Mercè

Maria Rodriguez Soto è la Regina

Gli Eredi della Terra, serie tv: dov’è stato girato?

La miniserie è stata girata tra novembre 2020 e marzo 2021 in Spagna, nelle città di Barcellona, Gerona, Tortosa e Tarragona. A dirigere gli episodi Jordi Frades, già regista de La Cattedrale del Mare. La produzione è stata invece affidata ad Atresmedia, Televisión de Cataluña e Netflix, in collaborazione con Diagonal Tv.

Gli Eredi della Terra, il libro

Come detto in apertura, la serie è l’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo del 2016 di Ildefonso Falcones (edito da Longanesi), sequel de “La Cattedrale del Mare”, suo romanzo d’esordio. Entrambi i libri sono stati un successo mondiale, che gli hanno permesso di vendere solo in Italia 1,5 milioni di copie.

Gli Eredi della Terra, serie tv: dove vederlo?

E’ possibile vedere Gli Eredi della Terra durante la messa in onda televisiva su Canale 5, oppure in streaming su Mediaset Play e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della miniserie. Nel resto del mondo, invece, la serie è distribuita da Netflix.