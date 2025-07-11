Giusy Buscemi: età, lauree, perchè non è più al Paradiso delle Signore, Miss Italia, marito e figli, dove vive

Giusy Buscemi da Miss Italia a una carriera come attrice, ecco cosa fa oggi la donna e perché ha lasciato il Paradiso delle Signore.

Giusy Buscemi è uno di quei volti che ti restano impressi, anche se non la vedi ogni giorno in televisione. Forse per il sorriso sempre genuino, forse per quella bellezza elegante e mai esagerata, oppure per il modo in cui è riuscita a reinventarsi, senza inseguire per forza le luci della ribalta.

Infatti, chi la conosce solo come attrice di fiction potrebbe non sapere che la sua vita è un intreccio ricco di scelte importanti, studio, amore e una grande voglia di autenticità. Classe 1993, Giusy ha oggi 32 anni, anche se a molti sembra sempre la ragazzina siciliana che nel 2012, appena diciannovenne, conquistava la corona di Miss Italia.

Giusy Buscemi tutto su di lei

È partita da lì, come tante altre, ma senza inseguire scorciatoie. Dopo l’esperienza da reginetta, ha preso una direzione diversa da quella che ci si potrebbe aspettare. Non ha scelto solo il mondo della moda o della TV, ma ha voluto andare in profondità, dedicandosi agli studi universitari. Laureata in Letteratura, Musica e Spettacolo, con un’attenzione particolare per il mondo della comunicazione e dello spettacolo.

Eppure, il grande pubblico l’ha amata anche sul piccolo schermo, soprattutto nella fiction “Il Paradiso delle Signore”, dove ha interpretato Teresa Iorio, uno dei personaggi più amati. Però, a un certo punto, ha deciso di lasciare il set. Una scelta che ha spiazzato molti, ma che lei stessa ha spiegato come parte di un’evoluzione personale. La verità è che Giusy ha scelto di dare priorità alla sua famiglia e alla sua crescita personale, dimostrando che nella vita si può dire “no” anche a qualcosa di bello, se si ha ben chiaro cosa si vuole davvero.

Oggi Giusy è sposata con Jan Michelini, regista, con cui condivide non solo l’amore ma anche la passione per l’arte e per la spiritualità. I due si sono conosciutiad una serata di beneficenza. Hanno tre figli. Un anno dopo il matrimonio celebrato nel 2017 nasce la loro primogenita Caterina Maria, quindi nel 2019 nasce Pietro Maria. Infine, il 31 luglio 2022 la coppia ha accolto il terzo figlio Elia Maria.

Senza ombra di dubbio, Giusy Buscemi oggi è un esempio raro di equilibrio tra carriera e vita privata. Ha scelto di studiare, di crescere, di vivere la maternità senza rinunciare a se stessa. E anche se non la vediamo più ogni sera in TV, la sua presenza resta forte, discreta ma profonda. In fondo, non serve essere sempre sul palco per lasciare il segno.