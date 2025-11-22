Giulia Vecchio: età, studi, dove vive, fidanzato. Miss Italia, cosa è successo con Monica Setta

Giulia Vecchio è un’attrice e comica italiana molto conosciuta per le sue numerose parodie, una delle più note è senza ombra di dubbio quella di Milly Carlucci, che tanto ha fatto sorridere anche la conduttrice, che ha voluto ospitarla a Sognando Ballando e successivamente a Ballando con le Stelle, dove sarà anche ballerina per una notte.

Classe 1992, Giulia Vecchio oggi ha 33 anni ed è originaria di Mesagne, ma è cresciuta a Brindisi. Qui ha concluso gli studi diplomandosi al Liceo Classico, successivamente ha iniziato a simpatizzare per la recitazione in seguito a una gita al Teatro Greco di Siracusa. Oggi è famosa per essere un’artista eclettica, che lavora in televisione, ma anche al cinema e al teatro, interpretando diversi ruolo.

Giulia Vecchio, chi è il fidanzato, dove vive, cosa è successo con Monica Setta

Giulia Vecchio è fidanzata da diverso tempo con Carlo Amleto, suo collega e attore e musicista, anche lui tra i protagonisti – come la fidanzata – di quest’edizione del Gialappa’s Show. Assieme vivono a Milano, ma non si conosce con esattezza il quartiere dove hanno scelto di prendere casa.

L’attrice è molto nota per essere un’artista in grado di interpretare differenti ruoli, oltre alle sue divertentissime parodie, tra cui quella di Milly Carlucci, Valeria Bruni e Monica Setta, ha interpretato anche ruoli molto diversi. Non tutti sanno che ha preso parte a Il Paradiso delle Signore, dove interpretava Anna Imbriani. Ma sono tantissime le serie tv dove abbiamo visto Giulia Vecchio: Don Matteo, Tutto può succedere, Il rapimento di Getty Trust, Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, Un Passo dal Cielo, Cops – Una banda di poliziotti, Blanca, Un passo dal cielo, Il metodo Fenoglio- L’estate fredda.

La giovane attrice ha debuttato anche al cinema con Ennio Doris – C’è anche domani, confermando così il suo grande talento, che la rende una professionista apprezzatissima in più campi. La sua presenza fissa al Gialappa’s Show l’ha resa probabilmente ancora più famosa e, adesso, con la partecipazione a Ballando con le Stelle, nel ruolo di ballerina per una notte.

Dopo che è andata in onda la sua parodia su Monica Setta, la giornalista pare che abbia deciso di agire per vie legali perché ha ritenuto l’interpretazione fatta dalla comica un esempio di body shaming. A tal proposito Giulia Vecchio tempo fa ha raccontato che all’inizio tra di loro ci sarebbe stato un confronto molto cordiale, poi però le cose sarebbero andate diversamente, come lei stessa ha detto a Sky: “(…) Ciascuno ha una propria sensibilità e può esserci qualcosa che infastidisce. Ciò che conta davvero, però, è tutelare un principio fondamentale sancito dalla nostra Costituzione: la libertà di espressione“. La comica del Gialappa’s Show ha anche spiegato che l’idea della parodia era nata da alcune interviste dai toni “un po’ enfatici”, che l’avevano molto divertita.