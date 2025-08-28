Giulia Ottonello oggi: carriera, ricordi e il legame speciale con Maria De Filippi

Sono passati più di 20 anni dalla sua vittoria ad Amici di Maria De Filippi, eppure il nome di Giulia Ottonello continua a risuonare con forza tra gli appassionati di musica e teatro.

Dopo la vittoria della seconda edizione del talent nel 2002, l’artista genovese si è imposta allora come una delle voci più intense e riconoscibili del panorama televisivo. Ma ridurre la sua carriera soltanto a quell’exploit sarebbe un errore. Ottonello ha vissuto un percorso complesso, fatto di ostacoli e pronte risalite che l’hanno portata a diventare protagonista assoluta sul palco dei musical italiani.

Dalla gloria al difficile impatto con l’industria discografica

Dopo la vittoria al talent di Canale 5, Giulia sembrava destinata a una carriera di successi nel mondo della musica. Ma, come lei stessa ha raccontato in più interviste, l’accoglienza da parte dell’industria discografica non fu delle migliori.

Nei primi anni Duemila i talent non godevano ancora della legittimazione di cui usufruiscono oggi e il mondo discografico guardava con diffidenza chi proveniva da quel contesto. “Non potevamo sapere che i discografici non sarebbero stati tanto disponibili e tanto felici di farmi lavorare”, ha ricordato Giulia.

“L’Italia non era ancora pronta, c’erano molti pregiudizi e gli addetti ai lavori hanno incominciato a capire che i talent show erano qualcosa da cui attingere solo diversi anni dopo, quindi probabilmente mi sono semplicemente trovata in un periodo storico dove ancora queste cose non combaciavano”.

Giulia non si è però arresa. Nel 2012 ha prodotto il disco I miei colori, un progetto nato più per necessità artistica che per strategia commerciale. Un gesto coraggioso ma economicamente dispendioso che non le restituì i frutti sperati. “È stato come schiantarsi contro un muro”, ha ammesso con lucidità, un’esperienza che l’ha spinta a ripensare al proprio percorso professionale.

Il teatro come rinascita

Se il mondo della musica le ha chiuso le porte, quelle del teatro gliene ha aperte altre del tutto inaspettate. Nel 2014 il debutto in Cantando sotto la pioggia accanto a Raffaele Paganini, che ha segnato l’inizio di una nuova fase.

Con la Compagnia della Rancia Giulia ha affinato la sua presenza scenica dimostrando che la sua voce poteva brillare anche a servizio della recitazione e della danza. Oggi è tra le protagoniste di 7 spose per 7 fratelli. Ha anche preso parte a Rocky – Il Musical, nel ruolo del grande amore del protagonista, Adriana.

Insieme a lei, nel ruolo che sul grande schermo fu di Sylvester Stallone, Pierpaolo Pretelli, volto amatissimo della tv. La loro alchimia sul palco ha acceso il gossip su presunte gelosie da parte della compagna di Pretelli, Giulia Salemi, una voce smentita con ironia da parte dei diretti interessati.

Vocal coaching e nuove ambizioni

Accanto alla carriera di attrice teatrale Giulia Ottonello ha trovato una seconda vocazione come vocal coach. Una scelta quasi naturale, nata dalla madre, cantante lirica e insegnante di canto. Oggi accompagna giovani artisti in formazione, trasmettendo loro la sua lunga esperienza.

Il futuro resta aperto. Nonostante qualche tentativo mancato di approdare a Sanremo, Giulia non esclude di tornare a produrre musica, pur consapevole delle difficoltò che il mercato riserva a chi sceglie strade indipendenti. Nel frattempo, coltiva il sogno di approdare al cinema: “Mi piacerebbe entrare nel cinema, anche con piccoli ruoli, fare esperienze. È un settore difficile, come la discografia, dove è difficile entrare.”