Giuditta Saltarini è morta: in tv ha recitato in Don Matteo, Vivere, Una grande famiglia

Giuditta Saltarini, attrice di cinema, teatro e televisione e showgirl, compagna per anni di Renato Rascel, è morta lunedì 16 dicembre 2024, all’età di 83 anni.

Ad annunciare ufficialmente la scomparsa è stato il figlio che Giuditta Saltarini ha avuto da Renato Rascel, Cesare, attraverso un post pubblicato sui social:

Con il cuore colmo di dolore, devo annunciare la scomparsa della mia amatissima mamma, Giuditta Saltarini. Per molti è stata un’attrice straordinaria, una figura di spicco del teatro e della televisione italiana, e la compagna di vita di mio padre, Renato Rascel. Per me, è stata semplicemente la mia mamma, un faro di amore, forza e saggezza.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, Giuditta Saltarini, nata a Roma nel 1941, ha recitato in fiction come Camilla parlami d’amore, andata in onda nel 1993 su Rete 4, Il maresciallo Rocca, nel 2003, Don Matteo, nel 2004, Una grande famiglia, andato in onda su Rai 1 dal 2012 al 2015, e Solo per amore, andato in onda su Canale 5 nel 2015 e nel 2017. Ha lavorato anche nelle sit-com Nemici per la pelle, insieme a Renato Rascel, andata in onda su Rai 2 nel 1981, e Casa Vianello, con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, nel 1998. Ha recitato anche nella soap opera Vivere, dove ha interpretato il ruolo di Colette Dubois nel 2002 e nel 2003.

Di seguito, il post sui social condiviso da Fabio Mazzari, volto storico della soap opera di Canale 5:

Cara, cara Giuditta. La mia dolcissima Colette. Sei stata una collega meravigliosa e il tuo sorriso mi accompagna ancora.

Durante la stagione televisiva 2022-2023, Giuditta Saltarini, insieme al figlio Cesare, ha ricordato Renato Rascel a Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone.

Cinque anni fa, invece, l’attrice e suo figlio sono stati ospitati a Domenica In, da Mara Venier.

Giuditta Saltarini ha conosciuto Renato Rascel sul set dello sceneggiato televisivo Rai dal titolo I racconti di padre Brown, nei primi anni ’70.