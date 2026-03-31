L’avventura nella Casa più spiata d’Italia è giunta al capolinea. Giovanni Calvario è stato eliminato durante la diretta di ieri.Entrato nel cast guidato da Ilary Blasi lo scorso 17 marzo, l’imprenditore romano ha confermato la sua fama di personaggio divisivo, uscendo di scena dopo un percorso breve ma decisamente intenso.Chi è il concorrente del Grande

Giovanni Calvario: età, moglie e figli, lavoro e studi. Tutto sul concorrente del Gf Vip

L’avventura nella Casa più spiata d’Italia è giunta al capolinea. Giovanni Calvario è stato eliminato durante la diretta di ieri.

Entrato nel cast guidato da Ilary Blasi lo scorso 17 marzo, l’imprenditore romano ha confermato la sua fama di personaggio divisivo, uscendo di scena dopo un percorso breve ma decisamente intenso.

Chi è il concorrente del Grande Fratello Vip

Nato nel 1989 e cresciuto nella periferia romana, Calvario n on è un concorrente comune: nel suo bagaglio culturale trovano spazio la runologia (lo studio delle antiche rune) e la musica ancestrale.

È infatti un abile suonatore di tagelharpa, una lira tradizionale scandinava che riflette la sua ricerca spirituale e artistica, lontana dai cliché del classico influencer.

Il “Mecenate Moderno”: carriera e studi

Professionalmente, Giovanni si definisce un imprenditore creativo. È la mente dietro Boanerghes, un’agenzia che fonde comunicazione, design e storytelling.

Più che un semplice uomo d’affari, ama considerarsi un mecenate dei giorni nostri: la sua attività si concentra sulla riqualificazione urbana e sull’organizzazione di festival ed eventi che mirano a trasformare spazi degradati in hub per artisti e creativi. Il suo approccio al lavoro, proprio come quello alla vita, è spesso provocatorio e fuori dagli schemi tradizionali.

Il volto di Giovanni non era nuovo al pubblico dei reality. La sua prima apparizione di rilievo è avvenuta in “L’amore è cieco – Italia” (il format Netflix Love is Blind).

In quell’occasione, il suo tormentato legame con Giorgia aveva sollevato polveroni mediatici: un’intesa nata al buio che si è sgretolata una volta tornati alla realtà.

La sua capacità di scatenare dibattiti si è confermata durante la “reunion” del dating show, quando si presentò con un’altra donna conosciuta nel programma, sfidando critiche e convenzioni.

Al Grande Fratello Vip, sotto lo sguardo attento di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, ha provato a raccontare queste sfumature, ma il televoto di ieri ha deciso che il suo tempo nel loft di Cinecittà era terminato.

Vita privata: moglie e figli?

Nonostante le turbolenze sentimentali vissute davanti alle telecamere, Giovanni Calvario non è sposato e non ha figli. Dopo la rottura con Giorgia e i successivi flirt attribuitogli, la sua vita privata è rimasta avvolta in un relativo mistero.

Al momento del suo ingresso al GF Vip si dichiarava single, focalizzato esclusivamente sulla sua crescita personale e sui suoi ambiziosi progetti culturali.

L’eliminazione di ieri chiude un capitolo televisivo, ma conoscendo il suo spirito istrionico, è facile prevedere che Giovanni Calvario continuerà a far parlare di sé, portando le sue rune e la sua tagelharpa su nuovi palcoscenici.