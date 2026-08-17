Che sia il Montalbano di Zingaretti o il giovane Montalbano di Riondino il pubblico ama sempre il personaggio nato dalla penna di Camilleri: ma come è possibile?

Il giovane e il commissario: perché i due Montalbano parlano allo stesso pubblico

A Vigata, la cittadina immaginata da Andrea Camilleri, il confronto tra Il Giovane Montalbano con Michele Riondino e Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti continua a parlare allo stesso pubblico. Perché, alla fine, le due serie raccontano due stagioni diverse dello stesso uomo. Cambiano l’età, il passo, i silenzi. Cambia perfino il modo di arrabbiarsi. Ma Salvo Montalbano resta lui: testardo, intuitivo, poco disposto ad accettare verità comode. È qui che le due fiction Rai si incontrano.

Il successo di Vigata: ascolti record e fedeltà del pubblico

Il primo legame tra Il Giovane Montalbano e Il Commissario Montalbano si vede nei numeri. Gli ascolti televisivi hanno premiato sia la serie con Luca Zingaretti, sia il prequel affidato a Michele Riondino. Il pubblico ha riconosciuto subito lo stesso mondo, anche con un volto diverso.

Il dato più ricordato resta quello dell’episodio “Amore”, trasmesso su Rai 1 l’11 febbraio 2018: 42,8% di share e 10.816.000 spettatori. Un risultato enorme per la fiction italiana.

Non basta parlare di abitudine o di appuntamento del lunedì sera. C’era qualcosa di più forte: il richiamo di Vigata, la lingua di Camilleri, quella Sicilia televisiva fatta di commissariati, terrazze sul mare, trattorie e strade piene di sole. Anche quando cambiava l’attore, lo spettatore ritrovava casa. “È come tornare in un posto conosciuto”, hanno scritto spesso i fan sui social durante le repliche. Una frase semplice, ma centrata.

Da Riondino a Zingaretti: l’evoluzione del carattere di Montalbano

La differenza più netta tra i due Montalbano sta nel carattere. Quello giovane, interpretato da Michele Riondino, è più impulsivo, più spigoloso, spesso attraversato da una rabbia che fatica a tenere a bada. Si muove come un uomo che sta ancora cercando il proprio modo di stare al mondo, anche davanti ai superiori e ai colleghi.

Il Montalbano di Zingaretti, invece, ha già trovato una misura. Guarda, ascolta, lascia decantare i dettagli prima di decidere. Non è meno duro. Semplicemente, la durezza è diventata mestiere, non più scatto. È questa continuità a funzionare: il prequel mostra l’uomo che impara a non fidarsi delle versioni troppo facili; la serie madre racconta il commissario che ha fatto di quella diffidenza un metodo.

Anche la presenza scenica cambia. Riondino porta un’energia nervosa, fisica. Zingaretti lavora spesso di pause, sguardi, mezze parole. Due modi diversi di arrivare allo stesso Salvo Montalbano.

Livia, Mimì e gli altri: i personaggi che uniscono le due serie

A tenere insieme Il Giovane Montalbano e Il Commissario Montalbano non c’è solo il protagonista. Attorno a lui si muove una squadra che il pubblico ha imparato a conoscere quasi come una famiglia di lavoro, con abitudini, difetti e fedeltà quotidiane.

Livia, la compagna storica di Salvo, entra nel prequel nel terzo episodio, “Ritorno alle origini”, e porta subito nella storia uno dei nodi più delicati del personaggio: il desiderio di amare e, allo stesso tempo, la fatica di lasciarsi andare davvero.

Poi ci sono Mimì Augello, l’ispettore Fazio, il dottor Pasquano, Agatino Catarella. Nella serie madre sono figure già compiute; nel racconto del giovane commissario le vediamo ancora in formazione. Mimì conserva la sua leggerezza inquieta, Fazio il rigore preciso, quasi da contabile, Catarella quella comicità di parole che non cancella mai la sua devozione al commissario. Pasquano, con il sarcasmo secco che lo distingue, resta una presenza fondamentale. Insieme danno continuità al tono della serie: l’indagine va avanti, ma intorno c’è sempre una comunità. Imperfetta, riconoscibile, viva.

Camilleri come regista invisibile: continuità narrativa tra prequel e serie madre

La vera cerniera tra le due serie resta Andrea Camilleri. Anche quando cambiano gli attori, l’età dei personaggi e il passo del racconto, è la sua impronta a tenere tutto insieme. È Camilleri ad aver costruito la psicologia di Salvo Montalbano: il rapporto con la giustizia, con il potere, con il cibo, con il mare, con la solitudine.

Nel passaggio dal giovane commissario al funzionario più maturo non si sente una rottura, perché il personaggio nasce già con una coerenza forte. Non ama le conclusioni facili, non si ferma alla superficie, non separa mai del tutto il caso giudiziario dal suo peso umano.

La fiction Rai ha portato sullo schermo questa materia con due registri diversi ma vicini. Il Giovane Montalbano racconta la formazione, gli errori, le prime vere responsabilità. Il Commissario Montalbano mostra l’uomo quando il mestiere gli ha lasciato addosso esperienza, malinconia e qualche ferita. Camilleri, in questo senso, è davvero un regista invisibile: non si vede, ma indica la strada. Ed è per questo che il pubblico accetta entrambi i volti di Salvo. Dietro Riondino e Zingaretti, riconosce lo stesso commissario. Lo stesso passo, anche con un’età diversa.