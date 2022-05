Dal 23 maggio 2022, avrà inizio Home Restaurant, il nuovo programma del preserale di Tv8 che andrà in onda da lunedì a venerdì, alle ore 19:15. Alla conduzione, troveremo Giorgio Locatelli, giudice di Masterchef Italia dal 2018 e già conduttore di Maître Chocolatier – Talenti in sfida, andato in onda nell’autunno scorso su Tv8, sempre nella fascia preserale.

In ogni episodio di Home Restaurant, due chef amatoriali, e i loro rispettivi sous chef, apriranno le porte della loro casa per dimostrare a Giorgio Locatelli di essere dei veri Home Chef. Tra i commensali, ci saranno anche ospiti vip come Costantino Della Gherardesca, Marisa Passera, Giancarlo Fisichella, Lucia Ocone, Caterina Guzzanti, Serena Grandi, Gianmarco Tognazzi, Mietta, Cristina Donadio e Ciro Ferrara.

Giorgio Locatelli ha presentato il suo nuovo programma con un’intervista a TvBlog.

Giorgio Locatelli: “Se ci sto prendendo gusto con la tv? Più che altro, ci sto prendendo la mano!

Dopo Masterchef Italia e Maître Chocolatier-Talenti in Sfida, arriva il suo terzo programma in pochi anni. Ci sta prendendo gusto con la tv?

Sì, più che altro, ci sto prendendo la mano!

In cosa si distingue Home Restaurant dagli altri programmi televisivi dedicati alla cucina?

È un’esperienza totale, è entrare nelle case degli italiani adesso, in questo momento, e vedere cosa pensano e cosa vogliono esprimere con quello che fanno da mangiare e questa è una cosa che, per me, è interessantissima. Spero che sia interessante anche per tutti voi.

Il livello degli chef che hanno partecipato al programma, l’ha soddisfatta?

Il livello degli chef che hanno partecipato al programma non solo mi ha soddisfatto ma mi ha reso anche molto felice, mi ha fatto rendere conto che la cucina italiana nelle case è ancora veramente viva, questo senso di tradizione, questa maniera di passare le cose da generazione a generazione è veramente viva. Questo mi fa un piacere incredibile e ho trovato anche qualche chef che potrebbe lavorare in una cucina, sicuro.

Ci puoi anticipare qualcosa degli ospiti vip?

Li ho trovati tutti molto divertenti. Gipo Tognazzi mi è piaciuto tantissimo, è veramente un gran gourmet, veramente, quando mangiava, capiva esattamente cosa stava mangiando. Anche Marisa Passera è stata incredibile. Tutti mi sono piaciuti tantissimo.

In tv le piacerebbe fare qualcosa che non abbia a che fare con la cucina?