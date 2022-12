Il Grande Fratello Vip 7 forse sta per scrivere un nuovo primato. Per lunedì prossimo è infatti previsto un fatto abbastanza insolito: Ginevra Lamborghini, squalificata dal programma per un’infelice frase pronunciata nel pieno dell’affaire Bellavia, tornerà dentro la Casa.

Si avete capito bene: l’ex concorrente non si limiterà a confrontarsi con i vipponi, come già avvenuto dopo la sua espulsione, ma le sarà permesso proprio di tornare a vivere all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Un fatto piuttosto singolare che è stato presentato ai telespettatori del reality dalla stessa Lamborghini e dal padrone di casa Alfonso Signorini.

“Io è già due volte che vado nella Casa a fare un po’ di saluti, ma me la lanciano lì la proposta: “Dai, ma vieni a stare…”” ha esordito Ginevra Lamborghini. “Io avrei bisogno innanzitutto di una vacanza” ha proseguito Lamborghini “ho cercato voli a destra e manca, ma sai non si trova proprio niente adesso perché siamo arrivati tardi, io una vacanzina me la farei…”.

“Dentro la Casa?” le chiede allora Signorini, che ottiene come risposta un “perché no, sono stata molto bene” da parte di Ginevra. “La nostra Ginevra non entrerà nella Casa come concorrente perché è stata squalificata e non potresti, però una settimana nella casa… anche perché noi non vediamo l’ora di capire come Antonino reagirà” ha spiegato Alfonso Signorini.

Ginevra Lamborghini quindi da questa sera sarà in quarantena per poi poter così entrare nella puntata del prossimo lunedì per trascorrere ancora una settimana nella casa del Grande Fratello Vip, dove in molti probabilmente non avrebbero mai immaginato potesse rientrare come coinquilina dopo la squalifica arrivata lo scorso 3 ottobre.