Gianni Sperti: età, la laurea, l’amore con Paola Barale, i ritocchini, dove vive a Roma

C’è chi lo ricorda come primo ballerino di Buona Domenica, chi come vincitore de La Talpa e chi non può immaginare Uomini e Donne senza le sue opinioni taglienti al fianco dell’amica di lunga data Tina Cipollari. Gianni Sperti, nato a Manduria il 12 aprile del 1973, è uno dei volti più conosciuti e longevi della televisione italiana.

Ballerino, opinionista e personaggio televisivo ha saputo reinventarsi negli anni, rimanendo però sempre sé stesso e diventando nel corso del tempo una figura familiare per milioni di italiani.

Gli esordi, dalla Puglia ai palcoscenici televisivi

Cresciuto a Pulsano, in privincia di Taranto, Gianni si è avvicinato alla danza giovanissimo. Dopo i primi passi nel rock acrobatico ha ampliato la sua formazione con lo studio della danza classica e moderna. Il debutto televisivo è avvenuto nel 1995 con La sai l’ultima…?, programma estivo condotto da Paola Barale, che in seguito è diventata sua moglie.

È l’inizio di una carriera brillante: in pochi anni è entrato nel corpo di ballo di molte trasmissioni come Stelle sull’acqua, Il grande bluff e, soprattutto, Buona Domenica dove è restato fino al 2000 come ballerino.

Parallelamente ha preso parte a spettacoli come Ballo, amore e fantasia e L’ultimo valzer, oltre a recitare nel film Milonga di Emidio Greco. La sua forte presenza scenica gli ha permesso di farsi notare e gli ha aperto la strada verso nuove avventure televisive.

Uomini e Donne e il ruolo di opinionista

Nel 2000 infatti è arrivata la svolta, quando Maria De Filippi lo ha chiamato per prendere parte a Uomini e Donne, l’ormai iconico dating show di Canale 5. Insieme a Tina Cipollari da allora forma una coppia televisiva a dir poco esplosiva. Non a caso i due sono stati ospiti a Verissimo nel 2023 e hanno confermato la loro intesa dentro e fuori dagli studi Mediaset.

Nel 2005 Sperti ha preso parte anche a La Talpa, vincendolo. Dal 2006 al 2009 è tornato alle origini come ballerino nel programma della De Filippi Amici. Ma non c’è solo televisione nel suo passato. Nel 2017 si è laureato in Economia Aziendale all’Università La Sapienza di Roma.

Sui social è sempre molto attivo e tutt’oggi mostra il lato più vero della sua personalità. Nel tempo ha fatto trasparire il suo amore per gli animali, tanto da annunciare, nel 2023, di essersi “innamorato”: non di una persona ma di Mina, la cagnolina maltese che ormai è la sua inseparabile compagna di vita.

Vita privata e gossip

La vita sentimentale di Gianni Sperti ha sempre incuriosito il pubblico. Nel 1998 ha sposato Paola Barale ma il matrimonio si è concluso nel 2002. Dopo il divorzio le voci sulla vita privata del ballerino si sono moltiplicate: flirt presunti, indiscrezioni sulla sua presunta omosessualità che lui però non ha mai confermato né smentito.

Nel corso degli anni Sperti è cambiato molto anche fisicamente. Si è parlato molte volte dei suoi presunti ritocchi. Nel 2023, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha ammesso di essersi concesso qulche piccolo intervento ma “il minimo indispensabile”, come ha spiegato lui stesso.

Sempre in forma, Gianni è solito condividere anche parte dei suoi workout sui social. Tra le curiosità più note, i suoi tatuaggi: kanji giapponesi dietro la nuca, un gatto al polso e una “S” sul braccio destro. Ha inoltre prestato il volto a campagne contro l’abbandono dei cani, come la nota iniziativa Dog Kiss.

Gianni vive da anni a Roma per esigenze lavorative. Ha scelto un appartamento luminoso e moderno nel cuore della Capitale, a metà strada tra l’anima industriale dell’Ostiense e i panorami eleganti dell’Eur.