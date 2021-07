Dopo la vittoria a El Tiempo de Descuento, Gianmarco Onestini non è riuscito a fare il bis. Supervivientes 2021 è stato vinto da Olga Moreno (45enne celebre designer di moda in Spagna) alla sua prima esperienza televisiva. Dopo quasi 4 mesi di permanenza nelle spiagge dell’Honduras, ieri sera è andato in onda l’atto finale della ventesima edizione del reality show trasmesso da Telecinco (Spagna).

La finalissima era iniziata con una sfida a tre fra Melyssa Pinto (sulla carta potenziale vincitrice) Olga e Gianmarco con una serie di prove da superare: nella prima prova, Melyssa, Gianmarco e Lola hanno dovuto posizionare correttamente una serie di pezzi su una struttura che avrebbero poi dovuto salire con una torcia accesa e riuscire ad accendere un calderone. Gianmarco e Melyssa sono riusciti a qualificarsi allo step successivo. Olga finisce al televoto.

Gianmarco e Melyssa hanno affrontato il gioco dell’apnea. La ragazza ha retto solo 22 secondi fermandosi non appena l’acqua è iniziata ad entrare nel naso. Gianmarco regge di più, a questo punto Melyssa sfida Olga al televoto flash, vinto da quest’ultima.

Il televoto finale tra Onestini e Olga Moreno ha dato il verdetto finale: è la designer a vincere il montepremi di 200.000 euro. E’ la 7° donna arrivata al trionfo nella storia di Supervivientes.

Nel palmarès aggiornato di Gianmarco Onestini ci sono ufficialmente tutte le posizioni del podio: si è classificato terzo nella sedicesima edizione del Grande Fratello italiano, nel 2019. Successivamente ha provato ad avere successo in Spagna riuscendo ad arrivare primo – come detto – a El Tiempo de Descuento dopo aver partecipato al Gran Hermano VIP. Infine, ultimo in ordine di tempo, il secondo posto a Supervivientes.

Delusione da parte del fratello Luca Onestini (ex tronista ed ex gieffino VIP nel 2017) che dai suoi social ha denunciato difficoltà nel televoto: “E’ molto triste, vincere così non è vincere” sottolineando che sarebbero stati bloccati i voti “per non far vincere chi voleva la gente“