La Spagna ha sempre il suo fascino per certi VIP tricolore. Ne sa qualcosa Valeria Marini che sarà ufficialmente naufraga della versione iberica de L’Isola dei Famosi, Supervivientes. A quanto pare non sarà l’unica nostra showgirl a partecipare alla nuova edizione.

Secondo le indiscrezioni lanciate dal giornalista Rocco Steinhauser, Gianmarco Onestini potrebbe essere uno dei naufraghi ad affrontare l’avventura in Honduras, nelle vicinanze delle spiagge in cui adesso si trovano i concorrenti della nostra Isola condotta da Ilary Blasi. Gianmarco come sappiamo è il fratello di un ex tronista ed ex gieffino vip, Luca Onestini. Il giovane ragazzo dopo essere stato ospitato nei salotti televisivi come Pomeriggio cinque e Domenica Live, nel 2018 approda a Temptation Island nel ruolo di tentatore.

Nel 2019 è stato scelto per entrare nella casa più spiata d’Italia, nella sedicesima e finora ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. Quell’anno riesce a classificarsi al terzo posto.

La notorietà in Italia non gli è bastata, così il richiamo della Spagna si è fatto più forte ed ha partecipato solo pochi mesi dopo alla versione spagnola del GF VIP, il Gran Hermano VIP. Successivamente è toccato al reality El tiempo del descuento, risultando il vincitore lo scorso febbraio 2020. Cavalcando l’onda del successo, preme l’acceleratore e si tuffa anche nella versione spagnola di Cortesie per gli ospiti ed altre comparse in trasmissioni in onda in Spagna.

A proposito della sua permanenza nei programmi spagnoli, intervistato da Vicolo delle news nel luglio scorso dichiarò:

Ovviamente sono sempre legato all’Italia e soprattutto alla mia famiglia, ma devo ammettere che la Spagna mi ha dato e mi sta dando tanto. Lì il pubblico è molto caloroso, i fan mi manifestano affetto in mille modi, mi riempiono perfìno di regali, mi mandano lettere. Sono tranquillo, ho un buon rapporto con tutti, ma all’inizio non è stato semplice.

E ancora, sui retroscena dei reality iberici:

I loro reality, anche molte trasmissioni tv, si basano sullo scontro verbale, su litigi, si urla con estrema facilità, si arriva pure a insultarsi. Non amo chi alza la voce e non amo litigare, quindi non è stato facile. Ma da perfetto sconosciuto per gli spagnoli, mi sono fatto conoscere a poco a poco, ho vinto la diffidenza che avevano verso di me. Mi defìnivano ‘l’italiano’, ero ‘lo straniero’. Alla fìne hanno iniziato ad amarmi.

Se la notizia della sua presenza a Supervivientes dovesse essere confermata, per Gianmarco si tratterà del quinto reality in poco meno di tre anni. Un vero record.