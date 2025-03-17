Giacomo Franchi: chi è il papà di Tommaso del Grande Fratello 2025

Nella puntata di stasera, lunedì 17 marzo 2025, del ‘Grande Fratello‘, per la seconda volta in questa edizione, farà il suo ingresso nella casa, Giacomo Franchi, papà di Tommaso, tra i papabili finalisti del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

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Conosciamolo meglio:

Chi è Giacomo Franchi del Grande Fratello 2025? Età, lavoro, Instagram

Giacomo è titolare di un noto negozio di abbigliamento in Banchi di Sopra a Siena. Ad oggi, però, non conosciamo la sua età.

Il suo profilo Instagram è @franchi8780. Il suo soprannome (come lo conoscono tutti in città) è Giacomino.

A poche giorni dall’ufficializzazione, l’imprenditore senese ha spiegato perché il figlio ha deciso di prendere parte al programma nell’ormai settembre 2024:

“Facile. Lo ha convinto un suo amico. Hanno studiato insieme allo Scientifico. Poi si sono rivisti in vacanza ed è nata l’idea. La cosa è iniziata per scherzo, parlandone, Tommaso non ci pensava nemmeno. Poi è andata così. Per questo mi ha sorpreso quanto è stato disinvolto l’altra sera. Era la prima volta che faceva una cosa del genere e secondo me è stato bravissimo”.

L’uomo, entrato al ‘Grande Fratello’, nel novembre dello scorso anno, ha emozionato i telespettatori da casa ed in studio, per le parole cariche di affetto e commozione, rivolte al figlio per i mesi di lontananza dai propri amici e familiari:

“Sei bellissimo e fortissimo, mi manchi da morire. Ti guardo tutti i giorni, mi fai morire. Vivi, divertiti, ama… se va bene o va male, ama comunque. Ormai a Siena non sono più Giacomino, ma il babbo di Tommaso”.

L’uomo ha approvato, con grande gioia, la relazione, nata all’interno della casa, con Mariavittoria Minghetti che, tra alti e bassi, sembra resistere agli scossoni:

“Lo vedo bene con lei. La differenza d’età? Non mi spaventa, va bene. Io e mia moglie abbiamo una differenza di sei anni!”