Giacomo Franchi: chi è il papà di Tommaso del Grande Fratello 2025
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Nella puntata di stasera, lunedì 17 marzo 2025, del ‘Grande Fratello‘, per la seconda volta in questa edizione, farà il suo ingresso nella casa, Giacomo Franchi, papà di Tommaso, tra i papabili finalisti del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.
Conosciamolo meglio:
Chi è Giacomo Franchi del Grande Fratello 2025? Età, lavoro, Instagram
Giacomo è titolare di un noto negozio di abbigliamento in Banchi di Sopra a Siena. Ad oggi, però, non conosciamo la sua età.
Il suo profilo Instagram è @franchi8780. Il suo soprannome (come lo conoscono tutti in città) è Giacomino.
A poche giorni dall’ufficializzazione, l’imprenditore senese ha spiegato perché il figlio ha deciso di prendere parte al programma nell’ormai settembre 2024:
“Facile. Lo ha convinto un suo amico. Hanno studiato insieme allo Scientifico. Poi si sono rivisti in vacanza ed è nata l’idea. La cosa è iniziata per scherzo, parlandone, Tommaso non ci pensava nemmeno. Poi è andata così. Per questo mi ha sorpreso quanto è stato disinvolto l’altra sera. Era la prima volta che faceva una cosa del genere e secondo me è stato bravissimo”.
L’uomo, entrato al ‘Grande Fratello’, nel novembre dello scorso anno, ha emozionato i telespettatori da casa ed in studio, per le parole cariche di affetto e commozione, rivolte al figlio per i mesi di lontananza dai propri amici e familiari:
“Sei bellissimo e fortissimo, mi manchi da morire. Ti guardo tutti i giorni, mi fai morire. Vivi, divertiti, ama… se va bene o va male, ama comunque. Ormai a Siena non sono più Giacomino, ma il babbo di Tommaso”.
L’uomo ha approvato, con grande gioia, la relazione, nata all’interno della casa, con Mariavittoria Minghetti che, tra alti e bassi, sembra resistere agli scossoni:
“Lo vedo bene con lei. La differenza d’età? Non mi spaventa, va bene. Io e mia moglie abbiamo una differenza di sei anni!”