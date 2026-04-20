Notte di fuoco e coccole tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Dopo il quasi flirt con Raoul e le liti furiose, la coppia si ritrova nello stesso letto.

GFVip, ritorno di fiamma tra Renato e Lucia: coccole e baci nella notte | VIDEO

Colpo di scena nel cuore della notte al Grande Fratello Vip. Dopo settimane di gelo, silenzi punitivi e sguardi che sembravano preludere a un addio definitivo, tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi è tornato il sereno.

E non un sereno di facciata. I due hanno trascorso la notte nello stesso letto, suggellando un riavvicinamento che profuma di tregua armata, o forse di nuovo, travolgente inizio.

Confidenze e addio (per ora) al “terzo incomodo” Raul

La serata era iniziata sotto i peggiori auspici, con gli echi degli scontri feroci delle ultime settimane ancora vividi.

Eppure, il muro di ghiaccio si è sciolto in giardino, nel cuore della notte, tra abbracci e frasi sussurrate. I “tira e molla” che hanno sfinito i fan sembrano essere stati archiviati in favore di un’alchimia che, evidentemente, non si è mai spenta del tutto.

Ma a rendere il quadro più piccante è il retroscena che coinvolge Raoul. Negli ultimi giorni, Lucia si era pericolosamente avvicinata al ragazzo, mostrando una timida curiosità che pareva essere ricambiata con altrettanta simpatia.

Un flirt sul nascere che aveva fatto tremare i sostenitori della coppia “storica”.

Tuttavia, il colpo di scena è arrivato durante un momento di confessione con Alessandra Mussolini. Lucia, con estrema onestà, ha ammesso di non riuscire a voltare pagina. “Provo ancora una forte attrazione per Renato“, ha dichiarato, mettendo di fatto fuori gioco ogni possibile concorrente.

L’attrazione magnetica per Renato ha vinto nuovamente su tutto, dalle incomprensioni caratteriali ai dubbi dell’ultima ora.

La notte ha fatto il resto. Tra abbracci prolungati, carezze e baci ritrovati, i due hanno dormito fianco a fianco, ritrovando quel contatto fisico che era mancato troppo a lungo.

Resta da capire se questa pace notturna reggerà alla luce del giorno o se sarà solo l’ennesimo capitolo di un amore tanto turbolento quanto irresistibile.