Gerri, anticipazioni seconda puntata in onda lunedì 12 maggio: cosa succederà

Debutto più che soddisfacente per Gerri, la nuova serie crime di Rai 1 con Giulio Beranek nelle vesti dell’ispettore Gregorio “Gerri” Esposito. La prima puntata della fiction ispirata ai romanzi di Giorgia Lepore è andata in onda lunedì 5 maggio totalizzando un lusinghiero 20.9% di share e 3.445.000 spettatori. Battuta nettamente la concorrenza di Maria Corleone 2, ferma a uno share dell’11% e a 1.718.000 spettatori su Canale 5.

La serie diretta da Giuseppe Bonito e scritta da Donatella Diamanti e Sofia Assirelli parte dal misterioso ritrovamento del cadavere di una ragazzina su una spiaggia deserta. La vittima si chiama Rossella Albani, figlia di uno degli avvocati più in vista della zona. Le indagini si focalizzano sui rapporti tra la potente famiglia Albani e gli altri notabili della città, a partire dalle famiglie dei Longo e dei La Guardia.

Nella seconda puntata di Gerri, in onda lunedì 12 maggio 2025 dalle ore 21:30 su Rai1, i due protagonisti Gerri e la viceispettrice Lea Coen (Valentina Romani) si ritroveranno a indagare da soli su un caso destinato a rivelarsi molto più complicato di quanto avessero messo in preventivo.

Gerri, anticipazioni della seconda puntata di lunedì 12 maggio

Nella prima puntata Gerri ha seguito il proprio istinto buttandosi su una pista alternativa che vedeva coinvolta Lavinia, l’amica della ragazza uccisa. L’ispettore ha un carattere molto particolare, fondamentalmente irrisolto: è uno stratega che studia con metodo i casi su cui indaga, si prende appunti complicati. Ma quando si tratta di passare all’azione agisce in maniera tutt’altro che metodica. Si getta anzi in modo rocambolesco, lanciandosi in decisioni avventate pur di scoprire la verità.

Marinetti, preoccupato per il malessere interiore covato da Gerri – che trova evidentemente sfogo nel lavoro–, ha deciso intanto di indagare sull’infanzia del giovane ispettore. Nella seconda puntata della nuova fiction di Rai 1 Gerri e Lea saranno di turno in questura durante la notte di Natale. All’improvviso arriverà una segnalazione riguardante dei colpi di arma da fuoco partiti in un deposito in stato di abbandono.

I due poliziotti non perderanno tempo. Raggiungeranno immediatamente il posto della segnalazione. Qui si accorgeranno che a sparare è stata l’arma di una collega che però sembra essere sparita nel nulla. Gerri e Lea indagheranno sulla base delle informazioni in loro possesso. Si imbatteranno così in una realtà a loro sconosciuta: Villa del Possibile, una struttura ufficialmente votata all’aiuto di donne di difficoltà, ma che in realtà nasconde traffici decisamente poco puliti.

Intanto Alfredo Marinetti sarà sempre più in preoccupato dal comportamento di Gerri in questura. L’ispettore sembra essersi isolato dal gruppo di lavoro, specialmente dopo la sfuriata di Santeramo. L’uomo deciderà di continuare a indagare sul passato di Esposito, sempre più determinato ad andare a fondo e scoprire qualcosa sui fantasmi che lo tormentano da sempre.

Non sarà solo in questa ricerca: ad aiutarlo ci sarà anche la vicequestore Giovanna Aquarica, che tiene particolarmente a Gerri. Nel frattempo Geri si avvicinerà a Lea, con la quale troverà una certa complicità, favorita anche dall’atmosfera natalizia che si respira a Trani.