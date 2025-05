Geppi Cucciari: la vita privata e la carriera: età, figli, l’ex marito

Comica raffinata, conduttrice brillante, attrice poliedrica e voce radiofonica amata: Geppi Cucciari, al secondo Maria Giuseppina Cucciari, è uno dei volti più riconoscibili e apprezzati del panorama televisivo italiano.

Nata il 18 agosto del 1973 a Cagliari e cresciuta a Macom, nel cuore della Sardegna, Geppi ha saputo trasformare la sua naturale verve comica in un linguaggio, diretto, tagliente e sempre intelligente, e ciò l’ha resa negli anni un vero punto di riferimento per il pubblico e per i professionisti dello spettacolo.

Dalla giurispridenza al palcoscenico: le origini di una carriera insolita

La carriera di Geppi Cucciari non inizia in un auditorium teatrale ma in un’aula universitaria. Dopo gli studi classici si laurea in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, città che poi diventerà il trampolino di lancio per la sua carriera artistica.

È proprio nel capoluogo lombardo che, tra una lezione e l’altra, si avvicina al mondo del teatro, frequentando il laboratorio “Scaldasole”, esperienza che la porta successivamente a entrare nel laboratorio artistico di Zelig. È questo l’inizio di una lunga carriera brillante nel mondo dell’intrattenimento.

Il successo con Zelig e la tv generalista

Nel 2003 il grande pubblico impara a conoscerla bene con Zelig Off e in pochi anni Geppi diventa una presenza fissa sul palco della comicità italiana. Il suo stile inconfondibile, che mescola satira sociale e ironia pungente, conquista anno dopo anno sia il pubblico che la critica. Tra il 2005 e il 2009 è protagonista di Zelig Circus e parallelamente si fa notare nella sitcom Belli Dentro, dove interpreta Maria “Ginni” Gonaria, ruolo che le vale un Telegrolla come miglior attrice di sitcom.

Negli anni successivi esplora anche altri format televisivi, approdando anche nel mondo dell’informazione. Conduce G’Day su La7, partecipa a programmi di approfondimento come Le Invasioni Barbariche e si impone come volto autorevole della Rai in trasmissioni come Per un pugno di libri, Le parole della settimana, Cartabianca e Che succ3de?. Dal 2023 guida con successo Splendida Cornice su Rai 3, un format culturale che riprende in pieno il suo stile, fondendo infatti la comicità e l’attualità.

Cinema teatro e scrittura, i mille impegni di Geppi

Oltre alla tv, Cucciari calca anche set cinemtografici e palcoscenici teatrali. Lavora con registi importanti (ricordiamo Carlo Verdone, Giovanni Veronesi, Ferzan Özpetek e Paolo Zucca) e si distingue sempre per versatilità e presenza scenica molto forte.

Tra le sue opere più recenti figurano i film Romeo è Giulietta, Diamanti e Gli addestratori. Non meno importante la sua attività teatrale, con spettacoli come Perfetta, scritto da Mattia Torre, che l’ha vista protagonista in un tour di successo duranto diverse stagioni.

Oltre a tutto ciò, è anche autrice di due romanzi, Meglio donna che male accompagnata (2006) e Meglio un uomo oggi(2009), entrambi editi da Mondadori, nei quali il suo stile ironico trova una nuova forma espressiva in bilico tra leggerezza e riflessione.

Radio, Sanremo e LOL

Dal 2015 è voce amatissima su Radio Rai con Un giorno da pecora, dove affianca Giorgio Lauro in una conduzione che mescola satira politica a intrattenimento. Nel febbraio 2005 approda anche sul palco dell’Ariston.

Carlo Conti la sceglie infatti per affiancarlo in una delle serate del Festival. Poco dopo è tra i concorrenti di LOL – Chi ride è fuori, format comico di Prime Video che le regala una nuova popolarità tra il pubblico più giovane.

Vita privata

Appassionata di sport, Geppi gioca a basket fino ai 26 anni arrivando persino a militare in serie A2 con la Virtus Cagliari. È stata sposata con il giornalista Luca Bonaccorsi dal 2012 al 2016. Non ha figli e mantiene da sempre con coerenza un profilo riservato sulla sua vita privata.

Nel 2015 riceve il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riconoscimento che premia la sua carriera nel mondo dello spettacolo e l’impegno civile e culturale profuso nel corso degli anni.