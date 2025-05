Gemma Galgani fuori controllo a Uomini e Donne: cosa ha tirato addosso ad Arcangelo

Colpo di scena nello studio di Uomini e Donne, e stavolta la protagonista è stata Gemma Galgani. La storica dama del programma sta continuando la sua ricerca incessante dell’anima gemella, ma ultimamente è apparsa fuori controllo dinnanzi alle telecamere. Discutibile è stata anche la reazione di Maria De Filippi, oltre che quella di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Nel corso della puntata andata in onda il 27 maggio, su Canale 5, Gemma ha tirato qualcosa addosso al corteggiatore Arcangelo. C’è stato quindi molto caos in studio.

Cosa è successo tra Gemma e Arcangelo

Stanno continuando gli sconti tra Gemma e Arcangelo, il cavaliere che ha iniziato una conoscenza con la dama e con cui lei ha avuto già diversi alti e bassi. Dopo l’ennesimo confronto, lui si è chiuso in bagno e si è coperto il viso con un cuscino, scatenando così la reazione della dama che si è scagliata contro di lui in studio. “Forse devi cercare sulla Treccani cosa significa rispetto per una donna” – ha commentato lei – “Io sono venuta nel tuo camerino perché volevo parlarti, visto che non ci sono mai riuscita“. E ancora: “Sei veramente un caprone. Non lasci parlare e vuoi fare sempre quello educato“. Nel frattempo, l’uomo ha rivelato di voler continuare ad uscire con Cinzia dopo la decisione di Marina di porre fine alla loro frequentazione.

Durante la puntata di Uomini e Donne trasmessa il 27 maggio, Gemma si è scatenata ed è andata fuori controllo. Arcangelo stava infatti parlando proprio con Cinzia, quando la dama torinese ha iniziato a lanciargli addosso delle patatine in busta. A non passare inosservata è stata la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno fatto duramente presente che il cibo non va sprecato. Maria De Filippi ha anche fatto rivedere la scena, che è tra l’altro già stata commentata sul web. In molti hanno infatti ritenuto inappropriato il comportamento di Gemma, che negli anni è diventata uno dei volti più amati del programma Uomini e Donne, oltre che un vero punto di riferimento.

Perché Gemma e Arcangelo si sono allontanati

Dopo un periodo di conoscenza, Arcangelo ha deciso di chiudere con Gemma a seguito di un duro confronto avvenuto tra i due. “A questo punto ci conosciamo e preferisco dire di no” – ha dichiarato il cavaliere – “Potrei continuare ma siccome ogni mio movimento potrebbe provocare in te una sofferenza, la chiudo qui”.