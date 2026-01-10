Gemma Galgani: età, com’era prima della chirurgia, l’ex marito facoltoso, dove vive, la pensione

Dall’età ai ritocchi di chirurgia estetica fino all’ex marito e alle storie avute a Uomini e Donne: tutto su Gemma Galgani.

Spettacolo e sentimento rappresentano un connubio perfetto in Gemma Galgani che, negli ultimi anni, è diventata uno dei volti più popolari del piccolo schermo. Nata a Torino, città in cui vive ancora oggi, il 19 gennaio 1950 sotto il segno del Capricorno, la “Dama” per eccellenza del trono over di Uomini e Donne vanta un passato professionale e una vita privata degni di un romanzo.

Prima di diventare un’icona del daytime di Canale 5, Gemma ha costruito una solida carriera nel mondo della cultura. Legatissima alla famiglia, in particolare alle due sorelle dopo la morte dei genitori, per anni è stata l’anima del Teatro Alfieri di Torino, di cui è stata direttrice dopo una lunga gavetta. In quel contesto ha avuto la possibilità di conoscere i grandi dello spettacolo italiano come Vittorio Gassman e Walter Chiari. Gemma, oggi, è in pensione ma non si sa a quanto ammonti l’assegno.

Tuttavia, incapace di stare ferma, Gemma, nell’estate del 2025, ha deciso di mettersi in gioco lavorando come barista in un locale di Saint Vincent. Esperienza che ha ripetuto durante le festività natalizie del 2025.

La vita privata e i ritocchi estetici

La svolta popolare di Gemma Galgani arriva però nel 2010 quando, single e con tanta voglia di innamorarsi, approda alla corte di Maria De Filippi. Da quel momento, la sua vita diventa di dominio pubblico: tra amori travagliati e gli ormai leggendari scontri “pirotecnici” con l’opinionista Tina Cipollari con cui, recentemente, è tornata relativamente la pace, Gemma si trasforma in un fenomeno mediatico. Oltre a partecipare assiduamente a Uomini e Donne è presente, spesso come ospite, in altri programmi di successo come Verissimo e il Maurizio Costanzo Show.

Nel 2016 decide di rinnovare la propria immagine partecipando a Selfie – Le cose cambiano con Simona Ventura, sottoponendosi ad alcuni interventi estetici che proseguono nel tempo come lifting facciale, mastoplastica e filler. La popolarità mediatica, però, non le regala il grande amore che ha sempre sognato sin da giovanissima.

La vita privata di Gemma è sempre stata costellata di colpi di scena. Nel 1972 sposò Francesco dopo una fuga d’amore, resa necessaria perché lui avrebbe dovuto sposare un’altra ragazza. Il matrimonio però naufragò presto, così come le successive relazioni, segnate da tradimenti e delusioni.

In TV, i momenti più significativi sono legati a due nomi: Ennio Zingarelli con cui ha vissuto una promessa di matrimonio finita nel nulla a causa dei tentennamenti dell’uomo e Giorgio Manetti, il celebre “Gabbiano”. La loro storia, iniziata nel 2015, ha appassionato milioni di italiani. Con Giorgio, Gemma ha provato sentimenti forti spiazzando, però, tutti quando decise di lasciarlo. Nonostante i tentativi di riconciliazione, i due non sono più tornati insieme.

Negli anni successivi, Gemma non ha mai smesso di mettersi in gioco, frequentando altri cavalieri nella speranza di trovare il principe azzurro. La dama di Torino, così, ha frequentato il ventiseienne Nicola Vivarelli, il genovese Pietro Del Pozzo e, per ultimo, Mario Lenti con cui ha vissuto una cocente delusione.

Ad oggi, nel 2025, Gemma Galgani continua a essere un pilastro di Uomini e Donne dimostrando che, per la ricerca dell’amore, l’età non conta affatto.