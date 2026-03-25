Gassman, Claudia Gerini e Edoardo Leo: il trio stellare su Raiplay. Scopri il film che non puoi perdere

L’Ordine del Tempo, diretto da Liliana Cavani, è un film drammatico che esplora la fragilità umana attraverso la storia di un gruppo di amici che si confrontano con l’annuncio di un asteroide che minaccia la Terra. Tra riflessioni esistenziali e verità nascoste, il film, con un cast di stelle come Claudia Gerini e Alessandro Gassman, invita a riflettere sul valore del tempo e della vita.

L’Ordine del Tempo, il film diretto da Liliana Cavani, si presenta come un’opera cinematografica intensa, filosofica e commovente, che interroga la natura del tempo e il suo impatto sulla vita umana.

Liberamente tratto dal libro di Carlo Rovelli, il film è stato presentato Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 80, suscitando un forte interesse per la sua capacità di affrontare un tema universale come quello del tempo, e al contempo di dipingere la psicologia dei suoi protagonisti in modo coinvolgente.

La trama del film: tra scienza, filosofia e fragilità umana

Ambientato in una villa a Sabaudia, L’Ordine del Tempo racconta la storia di un gruppo di amici che si riunisce per festeggiare il cinquantesimo compleanno di Elsa (interpretata da Claudia Gerini).

Quella che sembrava una serata di celebrazione si trasforma improvvisamente in un dramma esistenziale, quando due ospiti portano una notizia sconvolgente: un asteroide chiamato Anaconda è diretto verso la Terra e l’impatto è imminente. Il conto alla rovescia inizia, e con esso si scatena una riflessione collettiva sul senso della vita e sul valore di ogni singolo momento.

L’annuncio dell’imminente catastrofe trasforma la festa in un’occasione unica di confronto, dove ogni personaggio, confrontandosi con l’incertezza del futuro, si svela, lasciando cadere le maschere sociali e affrontando verità nascoste per anni.

La villa diventa lo spazio dove la filosofia e la scienza si incontrano, mentre il tempo smette di essere solo un dato cronologico e si fa veicolo di emozioni e legami profondi. Ogni secondo che passa acquisisce un significato esistenziale, e la paura della fine imminente costringe i protagonisti a riflettere sulla propria vita, sulle scelte fatte e sulle relazioni interpersonali che li legano.

Il cast e le riprese: un racconto di emozioni e rivelazioni

Il film può contare su un cast stellare, con Alessandro Gassman, Edoardo Leo, Claudia Gerini, Kseniya Rappoport, Valentina Cervi, Francesca Inaudi e Fabrizio Rongione, tutti impegnati in ruoli che amplificano la densità emotiva della storia.

Le riprese si sono svolte tra settembre e ottobre del 2022, con Sabaudia che ha fatto da cornice principale, offrendo un paesaggio che ben si sposa con il tono meditativo e introspettivo del film. Le ambientazioni suggestive, come l’Abbazia di Fossanova e l’Osservatorio Astronomico di Roma, arricchiscono ulteriormente la trama, con una visione visiva che aggiunge una dimensione quasi metafisica alla storia.

Un’interpretazione dell’incertezza e del tempo che parla a tutti

L’Ordine del Tempo è un film che non si limita a raccontare una storia, ma invita lo spettatore a interrogarsi sulle proprie paure, sui rimorsi e sulle scelte che definiscono il cammino di ciascuno. È un film che mette in discussione l’idea di tempo, non solo come una mera successione di eventi, ma come una forza che permea le vite dei protagonisti, plasmandole e trasformandole.

Disponibile in streaming su RaiPlay, il film rappresenta un’occasione unica per riflettere su temi universali che, pur nel contesto di una trama apocalittica, parlano della condizione umana e delle fragilità che tutti noi condividiamo. Tra le sue riflessioni più potenti, emerge il concetto di accettazione, di cosa rimane di noi quando il tempo si fa incerto e la fine sembra avvicinarsi.

Con L’Ordine del Tempo, Liliana Cavani si conferma una regista capace di affrontare con maestria temi complessi, donando al pubblico un’opera che non solo intrattiene, ma provoca una profonda introspezione sul nostro posto nel mondo e sul nostro rapporto con il tempo che ci scorre accanto.