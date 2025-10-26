Garrison Rochelle, cosa fa lontano da Amici: chi è il fidanzato e il suo lavoro lontano dalla tv

Garrison Rochelle è stato ospite della seconda puntata di This is Me, quella in cui si sono celebrati i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini, l’ex insegnante di Amici ha avuto così occasione di tornare su Canale 5 e anche il pubblico ha potuto rivederlo in tv.

Nel 2018, infatti, ha lasciato la scuola di talenti più famosa della televisione italiana e ha iniziato un nuovo percorso della sua vita, è stata una decisione importante, delle cui ragioni ha parlato più volte. Dalla nuova carriera al fidanzato, tutto sulla vita di un volto che è stato – senza ombra di dubbio – una delle colonne portanti dello show di Canale Cinque.

Cosa fa oggi Garrison Rochelle, la sua vita lontano dalla tv

Garrison Rochelle oggi ha 69 anni ed è conosciuto anche con il suo nome d’arte Freddy Dani, la sua carriera nel mondo della danza è iniziata con la partecipazione a diversi musical, ha partecipato a diversi programmi televisivi come Buona Domenica, finché nel 2001 non è stato scelto da Maria De Filippi come insegnante del programma che a quel tempo si chiamava Saranno Famosi.

Nel 2018 ha deciso di lasciare la scuola di Amici per dedicarsi a tempo pieno al teatro, un cambio di percorso che ha sentito di fare, nonostante la sua età. Sebbene abbia lasciato il programma di Maria De Filippi, con la conduttrice continua ad avere un solido rapporto, tant’è che è tornato nella famosa scuola più volte come giudice. Tempo fa nel corso di un intervista a Verissimo ha raccontato come è arrivato il coming out quando era un ragazzo, spiegando che la madre aveva già compreso tutto e non ci fu mai bisogno di dirle quale fosse il suo orientamento sessuale.

“(…) Lei la trattava malissimo mentre tutti i miei fidanzati sono diventati come dei figli per lei. In questi 40 anni non ho mai avuto problemi di bullismo e mi sono innamorato per la prima volta di un uomo a 19 anni (…)“, questo il racconto di Garrison in una delle sue ospitate a Verissimo. Al momento non si sa se l’ex insegnante di Amici abbia un compagno, tempo fa a Silvia Toffanin aveva detto quanto fosse stupito che l’amore arrivasse ad ogni età. E’ capitato anche che Garrison finisse al centro del gossip per una presunta frequentazione con Luca Tartaglia, cosa che è sempre rimasta solo una voce.

Nel 2019, sempre a Silvia Toffanin, raccontava che gli sarebbe piaciuto diventare padre, ma spiegò anche che alla sua età era qualcosa di molto difficile. Ad ogni modo Garriso, lontano dalla scuola di Amici, si è dedicato alla sua più grande passione, i musical, i suoi spettacoli ottengono sempre uno straordinario successo, a dimostrazione di quanto seguito continui ad avere lontano dalle telecamere e su un palcoscenico diverso da uno studio televisivo.