Gabriele Corsi, sapete chi è la moglie? E’ una nota giornalista: tutto su di lei

Gabriele Corsi è un volto amato della Rai, sarebbe dovuto essere il nuovo volto di Domenica IN, che avrebbe dovuto affiancare Mara Venier alla conduzione del programma, che quest’anno compirà 25 anni. Poi, però, pare ci sia stato un dietrofront, non tutti sanno che il conduttore ha una compagna nota nel mondo dell’informazione, una famosa giornalista con cui ha avuto i suoi due figli.

Si chiama Laura Pertici e lei e Corsi sono una coppia davvero molto affiatata. Sebbene siano molto riservati per ciò che riguarda la vita privata, non mancano alcune immagini che li ritraggono assieme ai due figli, scatti che dimostrano che bella famiglia unita siano.

Chi è Laura Pertici, la storia d’amore con Gabriele Corsi

Laura Pertici e Gabriele Corsi stanno assieme da più di 18 anni, la loro è una relazione molto solida. Sposati ormai da tantissimi anni, sono molto affiatati. Nel corso degli anni hanno costruito una bellissima famiglia, con la nascita dei due figli, Margherita e Leonardo, il loro amore è cresciuto sempre di più.

La Pertici è una stimata giornalista molto apprezzata nel panorama dell’informazione nostrano. Lei e Corsi sono molto riservati per ciò che riguarda la loro famiglia, ma capita che condividano immagini dei bellissimi viaggi che fanno tutti assieme. Caporedattrice del quotidiano La Repubblica, nel 1997 è stata tra i giornalisti che hanno aiutato a fondare la redazione di Radio Capital. Ha dato il suo contributo a diversi progetti del gruppo editoriale, come il lancio del sito web del quotidiano e il passaggio a RepTv. Attiva nella lotta per la parità di genere, soprattutto negli ambienti lavorativi, è una donna di successo.

Non si conosce molto della sua vita privata, se non che si è laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università La Sapienza di Roma e ha lavorato in diverse realtà, occupandosi anche di relazioni internazionali. Il mondo lavorativo di Gabriele Corsi e quello della moglie, sebbene sia apparentemente lontano, è comunque vicino. Assieme condividono, oltre che l’amore per la loro professione che regala a entrambi molte soddisfazioni, la passione per i viaggi e le nuove scoperte, cose che hanno trasmesso ai loro due figli.

Intanto, negli ultimi giorni Gabriele Corsi è finito al centro dell’attenzione mediatica dopo che è stata diffusa la notizia di un suo dietrofront rispetto alla conduzione di Domenica IN, sulla questione stanno circolando diverse voci. La Rai aveva diffuso un comunicato in cui ha parlato di “incompatibilità di progetti”, mentre Mara Venier ha condiviso una nota in cui c’è scritto che Lapresse ha smentito il comunicato dell’azienda di viale Mazzini, perché in realtà Corsi avrebbe rifiutato la conduzione per motivi economici. Il diretto interessato al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione.