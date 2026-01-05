Gabriele Corsi e Gigi Proietti, quel legame indissolubile lontano dai riflettori: il retroscena durante “Il Maresciallo Rocca”

Gigi Proietti è morto nel 2020 e, da quasi sei anni, continua a vivere nella memoria di chi lo ha amato. Questo ricordo perenne si fa più vivo in chi lo ha avuto accanto per buona parte della vita o anche solo per aver condiviso un momento, una parte del percorso professionale, con lui. Veri e propri master di recitazione in movimento, ma soprattutto Proietti era (e resta) un grande esempio di umanità. Chiunque lo ha frequentato, per lavoro e per piacere, afferma che fosse un ‘gigante’ nel proprio settore anche grazie a una sana dose di umiltà che metteva di fronte a ogni cosa.

Lo conferma, tra gli altri, anche Gabriele Corsi che – con Gigi Proietti – ha condiviso alcune stagioni de Il Maresciallo Rocca. Celebre fiction degli anni Novanta che ha portato a Proietti (e tutti coloro che vi hanno preso parte) ulteriore popolarità. Il noto attore romano divenne ancor più amato dal pubblico perché era riuscito a entrare con garbo nelle case degli italiani, attraverso un ruolo diventato “iconico”. Basti pensare, come ha dichiarato l’Arma dei Carabinieri nel corso dei funerali di Proietti, che negli anni di Rocca sulla Rai le domande per entrare nell’Arma sono triplicate.

Gabriele Corsi ricorda Gigi Proietti

Una figura di spicco, quella del Maresciallo, anche grazie alla connotazione “umana” che Proietti ha saputo dargli. Gli uomini e le donne in divisa sono prima di tutto persone, con una vita da vivere e sentimenti contrastanti, che devono coniugare suggestioni e necessità. Un filone che proprio l’attore ha aperto con quel prodotto televisivo. Gabriele Corsi lo ha ricordato su Instagram attraverso il suo account ufficiale.

Proietti, mentre girava quella fiction, era considerato una vera e propria star. Lui, però, curava molto di più i ragazzi e le ragazze che condividevano il set in quei mesi con tutta la troupe: scherzava nelle pause, dava consigli, ascoltava molto quello che i più giovani avevano da dire e cercava di trovare uno spunto perenne che, poi, riportava – sotto forma di performance – al momento di entrare in scena.

Il retroscena durante Il Maresciallo Rocca

Corsi, uno dei rappresentanti del Trio Medusa, ha condiviso quel set agli inizi della carriera e – attraverso una foto che lo vede accanto a Proietti – racconta un aneddoto legato alla riconoscibilità dei personaggi noti. Proietti, spiega Corsi, mentre stava girando sente da dietro un ragazzo di passaggio gridare: “Ah grande!”.

Non si gira, poi, chiede incredulo a un giovane Corsi: “Ma ce l’aveva con me?”. A quel punto l’attore e conduttore chiosa nel suo post: “I giganti li riconosci da vicino”. Gigi Proietti è rimasto un riferimento per tutti proprio per quella sua sana voglia di rimanere con i piedi per terra. Un’umile consapevolezza che non lo ha mai tradito, anzi: lo ha ulteriormente accompagnato verso la gloria eterna. Non per sentito dire. Ecco perché ancora riesce a essere così presente nei ricordi di colleghi ed estimatori.