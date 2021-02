Fratelli di Crozza torna su Nove questa sera, venerdì 19 febbraio 2021, alle 21.25 con la sua nuova stagione dopo la (come sempre) lunga pausa ‘natalizia’. Maurizio Crozza ha saltato, quindi, a pie’ pari – o quasi – il racconto della Crisi di Governo aperta dalle dimissioni dei ministri di Italia Viva – ad opera del suo leader, Matteo Renzi – e si ritrova ora con uno scenario politico a dir poco rivoluzionato. Un panorama rivoluzionato non tanto nei protagonisti quanto nel posizionamento degli stessi, con un Grillo che ormai definisce ‘grillino’ il neo premier Mario Draghi e un Salvini riscopertosi europeista, ora che tutti sono al governo con tutti, o quasi.

Torna #FratelliDiCrozza Lo sentite anche voi il ritmo? 🤩 #FratelliDiCrozza sta per tornare! La nuova stagione vi aspetta da venerdì 19 febbraio alle 21.25 sul #Nove e in live streaming su discovery+ Italia 👉 https://bit.ly/2KhcRz7 Posted by Fratelli di Crozza on Wednesday, February 3, 2021

Ma Maurizio Crozza ha cercato di ‘stare al passo’ con il racconto grazie allo studio di nuovi, indispensabili, personaggi anticipati via social. Tanti volti nuovi che si aggiungono a quelli ormai resi strategici con la pandemia e ad alcuni ritorni illustri, come quello di Silvio Berlusconi, tornato prepotentemente sulla scena politica con ben tre ministri nelle fila del nuovo governo: e anche la triplice Carfagna-Gelmini-Brunetta darà le sue soddisfazioni al padrone di casa.

Intanto tra i volti nuovi (o semi-nuovi) proposti da Crozza in questa nuova stagione spuntano, ovviamente, il nuovo Premier Mario Draghi, il neo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, protagonista di una primissima intervista degna di nota, il Commissario Straordinario (sempre più in bilico) Domenico Arcuri, arrivando anche a Roberto Saviano, che conquista una sua parodia dopo anni di onorata carriera tv.

Una galleria davvero notevole, tutta da scoprire e che renderà la prima puntata ovviamente densa di argomenti e di personaggi: ci aspettiamo un ritorno di Alessandro Di Battista, nome centrale nel disegno dell’evoluzione del Movimento 5 Stelle, così come ci aspettiamo il ritorno del Beppe Grillo targato Crozza nei giorni caldi della possibile scissione del M5S.

Accanto a Maurizio Crozza torna la squadra di sempre: ricordiamo che Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia ed è firmato da Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico, con la regia di Massimo Fusi, la scenografia di Marco Calzavara e la fotografia di Daniele Savi. In bocca al lupo a Crozza: con tutto quel che c’è da raccontare – e recuperare – ha materiale per le prossime 7 stagioni…