La nuova edizione di Fratelli di Crozza debutta nell’ultimo giorno di campagna elettorale, un venerdì 23 settembre che segna non solo l’inizio dell’Autunno ma anche la fine di una delle pagine più tristi della storia politica recente. Di questo, di certo, si nutrirà la prima puntata di Fratelli di Crozza, in onda questa sera – venerdì 23 settembre, appunto, in prima serata su NOVE e in streaming su discovery+. Diciamo subito che il programma è prodotto da ITV Movie per Warner Bros. Discovery ed è firmato da Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico, con la regia di Massimo Fusi, la scenografia di un signor professionista come Marco Calzavara e la fotografia di Daniele Savi.

Se da una parte la coda di campagna elettorale – e di questa in particolare – fornisce spunti a josa per il racconto satirico di Maurizio Crozza è anche vero che la par condicio, intesa in questo caso soprattutto come ‘necessità’ di rappresentare tutti i protagonisti di questi ultimi mesi, può creare qualche scompenso narrativo: troppa carne al fuoco per una sola puntata, insomma. Certo è che tra i nuovi protagonisti di stagione ci sono Giorgia Meloni ed Enrico Letta.

Fratelli di Crozza, anticipazioni prima puntata

Oltre a quella di Giorgia “Sono una madre” Meloni e di Enrico “Occhi di tigre” Letta, Maurizio Crozza ha preparato in poco meno di due settimane la parodia del fu Carlo, Principe del Galles ora Re Carlo III: l’attualità, in questo caso planetaria, chiama e Crozza risponde prendendo spunto dalle primissime uscite, e gaffes, ufficiali del nuovo sovrano in circostanze ufficiali. Il lancio della nuova parodia non poteva che essere legato alle disavventure con stilografiche e calamai che hanno rivelato il carattere del nuovo Re e della regina consorte Camilla. Per tornare a casa nostra, spazio al premio Nobel Giorgio Parisi, che insegna agli italiani come risparmiare il gas cuocendo la pasta.