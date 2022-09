Operazione contro la ‘ndrangheta: tra i fermati Franco Terlizzi, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi

Milano questa mattina si è svegliata con una maxi operazione che, dopo mesi e mesi di indagini, ha inflitto un duro colpo alla ‘Ndrangheta attiva in città e nella sua provincia, radicata da anni come precedenti operazioni e indagini della DDA di Milano hanno fatto emergere a più riprese. Tra le 13 persone che oggi sono finite in manette c’è anche un volto che gli spettatori dell’Isola dei Famosi ben ricorderanno: l’ex pugile Franco Terlizzi, storico pr della discoteca Hollywood di Milano e personal trainer con una schiera di personaggi famosi tra i suoi clienti.

Di cosa è accusato Franco Terlizzi?

L’ex pugile Franco Terlizzi, stando a quanto emerge dalle carte dell’inchiesta Metropoli – Hidden Economy, sarebbe stato uno dei prestanome di Davide Flachi, il figlio dello storico boss della Comasina a Milano che avrebbe preso le redini delle attività criminali dopo la morte di suo padre Giuseppe ‘Pepè’ Flachi lo scorso gennaio.

L’operazione scattata all’alba di oggi ha portato al sequestro di una carrozzeria e di un negozio di articoli sportivi, entrambi situati nella periferia di Milano. Terlizzi, stando a quanto riferito dagli inquirenti, sarebbe stato proprio il titolare della carrozzeria Nuova Milano di via Cimabue a Cormano, di proprietà secondo la DDA proprio di Davide Flachi.

Le carte dell’inchiesta rivelano che gli affari della carrozzeria erano “gonfiati” da falsi incidenti che il gruppo guidato dalla famiglia Flachi organizzava per poi riparare le auto e guadagnare sui risarcimenti concessi dalle assicurazioni. Agli atti ci sarebbe anche un’intercettazione ambientale dell’ottobre 2021 in cui Davide Flachi sottolinea a Terlizzi che “se tu sei in piedi è grazie a me ma lo vuoi capire? […] qua se non ci sono io la baracca qua chiude […] ti ho portato due lavori che ti faccio stare in piedi solo con quei due lavori […] Tu non fai un caz.. e prendi il grano ma ti rendi conto Franco?”

La popolarità di Franco Terlizzi: il boom dopo l’Isola dei Famosi

Nato a Bitonto nel 1962, Terlizzi era diventato pugile professionista dopo il suo trasferimento a Milano nel periodo dell’adolescenza e quando la sua carriera si era conclusa era rimasto nel settore del fitness come allenatore e preparatore atletico. La popolarità è arrivata nel 2018, quando è entrato nel cast ufficiale de L’Isola dei Famosi dopo aver trionfato a Saranno Isolani.

Terlizzi era volato a Cayos Cochinos in Honduras fin dalla prima puntata del reality show di Canale 5, restando in gara insieme a Francesca Cipriani, Jonathan Kashanian, Alessia Mancini, Nadia Rinaldi, Giucas Casella e Eva Henger fino al 68esimo giorno, quando annuncia il suo ritiro per problemi di salute.

Sulla scia della breve ondata di popolarità acquisita all’Isola dei Famosi, Franco Terlizzi aveva provato a lanciare nel mondo dello spettacolo il figlio Michael, spesso ospite di Pomeriggio 5 e Domenica Live e in seguito tentatore a Temptation Island e concorrenti del Grande Fratello 16 condotta proprio dalla stessa conduttrice che tanto spazio aveva dato ai Terlizzi nei suoi programmi.