Francesca Tocca: età, l’addio a Todaro, dove vive, la figlia Jasmine, profilo Instagram, Amici

Francesca Tocca è stata una delle ballerine professioniste di Amici e, nel corso degli anni, ha avuto una carriera bellissima.

Francesca Tocca è tra le ballerine più amate del mondo dello spettacolo. Originaria di Catania e nata nel 1989, ha mostrato sin da subito una forte passione per la danza. Da giovanissima si è infatti iscritta a una scuola di danza e, dopo tanti sacrifici, all’età di 16 anni ha deciso di approfondire il settore dei balli di coppia. Da quel momento in poi è iniziato la sua carriera, fatta di successi e soddisfazioni professionali.

L’ingresso ad Amici e la carriera in tv

L’artista deve però la sua popolarità in tv alla scuola di Amici, di cui è diventata ben presto ballerina professionista. Proprio cimentandosi nei balli del talent, si è fatta conoscere e apprezzare anche dalla critica e lei ha iniziato ad essere selezionata per altri progetti televisivi e artistici. Tra i momenti più clou della sua esperienza nel programma c’è ad esempio l’appassionato tango che Francesca ha ballato con l’allievo Valentin Dimitru.

Poi ci sono stati i giudici e i confronti tra Francesca e Umberto Gaudino, altro ballerino professionista della Scuola. Nell’edizione 2021 la Tocca ha anche fatto da giudice alle sfide di Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano e, nel 2023, è tornata a ricoprire il proprio ruolo di ballerina professionista nel talent. L’anno successivo è però uscita dal cast per una sua scelta.

La vita privata

Già da quando era giovanissima, Francesca Tocca ha fatto coppia sulle piste di ballo con Raimondo Todaro. Entrambi provengono dalla città siciliana e sono quasi coetanei, tanto che i due si sono mostrati sin da subito molto affiatati. Todaro è diventato una star all’età di 18 anni, quando ha partecipato – come maestro di ballo – al talent show Ballando con le Stelle. Nel 2013 i due sono andati a convivere e hanno messo al mondo la figlia Jasmine. Nello stesso anno hanno anche aperto una scuola di danza a Catania e, l’anno successivo, hanno pronunciato il fatidico sì.

I due si sono lasciati per la prima volta nel 2020 e, dopo la separazione, Francesca ha iniziato una breve storia d’amore con il ballerino rumeno Valentin Alexandru Dumitru, concorrente di Amici. “Non c’è stato un vero fattore per la fine della relazione” – ha affermato Todaro in quel periodo – “Credo che siamo una delle poche coppie che non si è lasciata per tradimenti, è stata una cosa che si è spenta piano, piano“. Nel 2021 Raimondo è stato uno dei professori di Amici e, in quella occasione, tra di loro c’è stato un ritorno di fiamma che è stato ufficializzato dai diretti interessati. Nonostante il loro ritorno, Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono separati ufficialmente nel 2025, per motivi che non sono mai stati resi noti.