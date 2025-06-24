Francesca Pascale: età, il divorzio dalla Turci, le lauree, dove vive oggi, le confessioni su Silvio Berlusconi

Tutto quello che c’è da sapere su Francesca Pascale e quello che non è mai stato raccontato sul suo rapporto con Silvio Berlusconi.

Francesca Pascale, prima di dedicarsi alla politica, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando ad alcuni concorsi di bellezza come Miss Grand Prix. Tuttavia, sin da giovanissima, Francesca Pascale, classe 1985, si dedica alla politica senza trascurare gli studi. Per un periodo, infatti, frequenta la facoltà di Scienze Politiche e il corso di Scienze della comunicazione presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli: “Ho frequentato l’Istituto senza tuttavia conseguire il diploma di laurea”, ha poi dichiarato lei stessa.

A cambiare la sua vita è l’incontro con Silvio Berlusconi a cui è rimasta legata per circa dodici anni prima dell’addio definitivo avvenuto nel 2020. Un rapporto, quello con Berlusconi, importantissimo durante il quale si era allontanata anche dalla politica di cui è tornata ad occuparsi in prima linea a tutela della comunità LGBTQ+ dopo la fine della relazione.

Negli ultimi anni, la Pascale ha fatto parlare di sé anche per la storia con Paola Turci, coronata dal matrimonio, oggi finito.

Francesca Pascale: i motivi del divorzio con Paola Turci

Quello tra la Pascale e Paola Turci è stato un vero e proprio colpo di fulmine come ha più volte raccontato Francesca nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica. Un colpo di fulmine talmente travolgente da aver convinto la Pascale a chiedere alla Turci “di sposarmi, subito. Non credo lo rifarei. Permettimi di essere romantica, non penso che il matrimonio misuri l’amore tra due persone, però con Paola l’ho sentito inevitabile, una medaglia al nostro amore”.

Le due si sono sposate il 2 luglio del 2022 con rito civile a Montalcino ma il matrimonio è durato solo due anni. Il divorzio tra le due, tuttavia, è passato quasi in sordina per un patto di riservatezza. Le motivazioni dell’addio, infatti, non sono mai state svelate anche se è nota la diatriba per la gestione del cane Lupo che è rimasto a vivere con la Pascale per la scelta di non separarlo dagli altri animali con cui conviveva.

La Turci avrebbe chiesto di vedere il cane, ma a quanto pare non si sarebbe presentata. Sulla questione, contattata da Selvaggia Lucarelli per Il Fatto quotidiano, la Pascale ha detto: “Le dico che se vuole può vedere i cani, tutti, quando vuole. E che Lupo può anche portarlo con sé!”.

Oggi, dunque, la Pascale vive con i suoi cani nella splendida villa in Toscana composta da ben 16 stanze. La dimora, inoltre, presenta anche una dependance di 8 locali ed è circondata da immensi giardini.

Francesca Pascale e le confessioni inedite su Silvio Berlusconi

Uno dei rapporti più importanti della vita di Francesca Pascale è indubbiamente quello avuto con Silvio Berlusconi. La storia tra i due fu ufficializzata nel 2012 ed oggi, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Storie al bivio show, in onda martedì 24 giugno alle 21.30 su Rai 2 con la conduzione di Monica Setta, ha raccontato che fu lei a baciarlo per prima durante una serata ad Arcore.

“Gli dissi: ti desidero. Lui mi guardò perplesso: potrei essere tuo padre, forse tuo nonno”. Non mi lasciai incantare e passammo la nostra prima appassionata notte d’amore. Il mattino dopo trovai uno splendido brillante, ma soprattutto un uomo che voleva stare con me, capirmi, curare perfino le ferite del cuore provocate da mio padre nella mia infanzia“, ha raccontato la Pascale svelando anche di essere lei la più gelosa della coppia.

La Pascale, inoltre, ha svelato che, durante la relazione, lei e Berlusconi non hanno mai parlato di matrimonio aggiungendo che, qualora fosse arrivata la proposta, non l’avrebbe mai sposato per rispetto nei confronti dei figli.

“Ho amato Silvio più della mia vita e fu forse solo mia madre a capirlo per prima. Era in fin di vita, mi strinse a sé dicendomi: Sono contenta che lo ami, ma proteggiti”, ha confessato a Monica Setta.