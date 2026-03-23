Francesca Manzini ha una sorella famosa: chi è e cosa fa

Francesca Manzini, una delle personalità più amate e versatili della televisione italiana, oggi concorrente del Grande Fratello Vip, non è l’unica della sua famiglia a brillare nel mondo dello spettacolo.

Sua sorella Lilli Manzini ha costruito una carriera solida e rispettata nel mondo del doppiaggio, un settore che, pur non essendo sempre sotto i riflettori, è fondamentale per l’industria cinematografica e televisiva.

La carriera di Lilli Manzini nel doppiaggio

Lilli ha scelto un percorso parallelo a quello della sorella minore, ma decisamente meno visibile al grande pubblico. Mentre Francesca ha conquistato il piccolo schermo con le sue imitazioni e conduzioni, Lilli ha dato vita a numerosi personaggi attraverso la sua voce, un’arte che richiede grande talento e discrezione.

Da anni, è una delle doppiatrici più apprezzate del panorama italiano, prestando la sua voce a protagonisti di film, serie TV e cartoni animati.

Nonostante non goda della stessa notorietà mediatica della sorella, Lilli ha saputo guadagnarsi una posizione di rilievo all’interno del mondo del doppiaggio. La sua carriera, pur essendo dietro le quinte, è un tassello fondamentale del successo delle produzioni in cui è coinvolta, contribuendo alla creazione di personaggi che restano nel cuore del pubblico grazie alla sua abilità vocale.

Le sorelle Manzini provengono da una famiglia che ha sempre avuto legami con il mondo dello spettacolo. Lilli e Francesca sono infatti nipoti di Arturo e Germana Dominici, due figure di spicco nel mondo del doppiaggio italiano, un’eredità che ha certamente influenzato il percorso professionale di entrambe.