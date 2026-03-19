Francesca Manzini: età, genitori, dove vive, studi, profilo Instagram. Tutto sulla gieffina

Francesca Manzini, imitatrice e volto noto della televisione italiana, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Conosciuta per la sua abilità nel trasformarsi in celebrità come Sabrina Ferilli e Ilary Blasi,

Francesca Manzini, nata a Roma nel 1990, è una delle imitatrici più talentuose e versatili del panorama televisivo italiano.

Con una carriera che spazia tra parodie comiche, imitatrici di voci famose e partecipazioni a programmi di grande successo, Francesca si è fatta conoscere per la sua abilità di trasformarsi vocalmente in chiunque, da Sabrina Ferilli a Ilary Blasi, facendo sorridere e conquistando il pubblico con il suo talento naturale e il suo spirito irriverente.

Dalla passione per la comicità a una carriera in continua evoluzione

Francesca cresce in una famiglia legata al mondo del calcio: Maurizio Manzini, suo padre, è stato storico team manager della Lazio, una figura di spicco nel mondo sportivo.

Sua madre, ex insegnante, invece, è una figura più privata, ma con un grande supporto nella sua carriera, che l’ha sempre incoraggiata a seguire la sua passione per la comicità e la recitazione.

Per quanto riguarda gli studi, Francesca ha completato il suo percorso scolastico a Roma, dove ha frequentato il liceo classico, un’esperienza che le ha fornito una solida base culturale, fondamentale per la sua futura carriera artistica.

Dopo il liceo, ha scelto di non proseguire gli studi universitari, preferendo dedicarsi immediatamente alla sua passione per lo spettacolo, che l’ha portata a intraprendere la carriera nel mondo della televisione.

Ha iniziato nei villaggi turistici, ma è stato il suo approdo in televisione che l’ha portata alla fama. La sua carriera ha preso il volo quando ha cominciato a fare parodie di personaggi del mondo dello spettacolo, riuscendo a imitare con grande abilità voci di celebrità italiane e internazionali.

È stata una delle protagoniste di Striscia la Notizia e ha partecipato a programmi come Amici Celebrities, dove ha mostrato la sua versatilità artistica, spaziando dalla comicità alla musica, alla recitazione.

Il ritorno al Grande Fratello Vip

Nel 2026, Francesca ha deciso di fare un passo importante nella sua carriera, partecipando al Grande Fratello Vip. La sua presenza nella casa del reality segna un momento di consolidamento professionale.

Per Francesca, questa esperienza rappresenta una sfida per rimettersi sotto i riflettori e aprire nuove opportunità professionali, con l’obiettivo di riportare l’attenzione sul suo talento e tornare a essere protagonista in un ambiente che, come lei stessa ha dichiarato, può offrirle nuove possibilità di crescita.

Vita privata e lotta personale

Dietro la maschera della comicità e delle imitazioni, Francesca ha dovuto affrontare anche difficoltà personali, in particolare una lunga battaglia con i problemi alimentari.

In passato ha parlato apertamente della sua esperienza, che l’ha portata a confrontarsi con sé stessa e a superare uno dei periodi più difficili della sua vita.