Francesca Barra: età, carriera e vita privata dell’opinionista di The Couple

Giornalista, scrittrice e conduttrice tv, Francesca Barra è nota per essere una stimata professionista, determinata, empatica, colta.

Particolarmente sensibile a temi delicati come diritti delle donne, politica, maternità, legalità, è molto seguita sui social, dove ha un consistente numero di follower. Spesso ci si chiede come siano i personaggi tv dietro la macchina da presa, e proprio le suddette piattaforme sono diventate un modo per poter conoscere più da vicino, la vita professionale di chi lavora davanti allo schermo, e captare anche un po’ della sua vita privata.

Sul suo profilo Instagram, Francesca condivide momenti della sua quotidianità professionale, aggiornando il pubblico anche su qualche spaccato del suo privato.

Francesca Barra: carriera della giornalista, libri importanti che ha scritto

Il percorso lavorativo di Francesca Barra, inizia nel momento in cui si trasferisce a Roma per iscriversi alla LUMSA, indirizzo Scienze della Comunicazione.

Dopo essersi laureata con una tesi in merito alla posizione delle donne in politica, fa la sua prima apparizione in tv, nel 2008, occupandosi della rassegna stampa del programma di politica, Omnibus. Seguono programmi radiofonici, la partecipazione come inviata al programma Cristina Parodi Live, su La7.

Nel 2012 esce, edito da Rizzoli, il suo libro Giovanni Falcone un eroe solo, scritto con Maria Falcone, per cui le due donne vengono insignite del Premio giornalistico Siani.

Dai suoi lavori emerge la forte sensibilità che ha verso gli altri, il coraggio di saper dire la propria e prendere posizione, soprattutto grazie a uno spiccato senso di giustizia, che la caratterizza. La sua sensibilità emerge, in particolare, quando si tratta di persone che soffrono o sono vittime di ingiustizie.

Barra scrive, per un periodo, anche per Il Corriere della Sera Sette, per cui tratta temi come la criminalità organizzata. Dal 2013 al 2019, lavora nelle vesti di inviata per Matrix, programma alla cui guida c’è Luca Telese.

Il suo lavoro in televisione va avanti come opinionista in CR4-La Repubblica delle Donne (2018-2019), mentre nel 2020, prende parte al reality Celebrity Hunted, su Prime Video, con Claudio Santamaria.

Ma non è tutto, perché Barra ha anche un blog tutto dedicata alla cucina, A occhio e quanto basta, in cui condivide interessanti ricette preparate da lei, o anche con il marito.

Potremmo vedere Francesca Barra nelle prossime settimane, cimentarsi nel ruolo di opinionista, nel nuovo reality game di Canale 5, The Couple, condotto da Ilary Blasi.

Francesca Barra, vita privata, figli, con chi è sposata

Per quanto riguarda la vita privata della giornalista, scrittrice e conduttrice tv, ha 46 anni ed è originaria della Basilicata. Suo padre, è l’ex deputato Francesco Michele Barra.

Si sposa nel 2005 con Marcello Molfino, ma la loro relazione termina nel 2016. La coppia ha avuto tre figli: Renato, Emma, Greta. Nel 2017, la giornalista intraprende una relazione con l’attore Claudio Santamaria, e i due si sposano l’anno seguente. Dal loro amore, nel 2022, è nata la piccola Atena.

Francesca Barra e suo marito Claudio Santamaria vivono a Milano, in una splendida abitazione su più livelli, che hanno decorato seguendo le loro preferenze personali, ed esprimendosi a pieno.