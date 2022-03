Frammenti di Lei su Netflix un thriller drammatico dai produttori di Big Little Lies

Debutta oggi venerdì 4 marzo su Netflix Frammenti di Lei – Pieces of Her, thriller-drama adattamento del romanzo omonimo pubblicato da HarperCollins e scritto da Karin Slaughter. La serie tv in 8 episodi è creata da Charlotte Stoudt che arriva da Homeland e Fosse/Verdon e prodotta dalla Made Up Stories di Bruna Papandrea già dietro prodotti come Big Little Lies e The Undoing. Ma vediamo meglio cosa ci aspetta con questa nuova miniserie.

Frammenti di Lei, la trama

Frammenti di Lei è la storia di due donne una madre e sua figlia la cui vita viene improvvisamente stravolta da un atto violento. Andy compie 31 anni e la madre decide di portarla a pranzo fuori. La ragazza è tornata alcuni mesi prima nella tranquilla e anonima cittadina della Georgia per accudire la madre malata. Ha messo da parte i suoi sogni artistici per lavorare al centralino del 911 dove però non succede mai nulla di rilevante. La madre Laura lavora come logopedista in un centro per veterani.

La vita scorre tranquilla e pacifica ma mentre sono a pranzo fuori un ragazzo estrae una pistola e spara. Istintivamente Laura protegge la figlia e soprattutto reagisce diventando un’eroina locale. Ma quest’atto inaspettato stravolge la quiete della coppia e porta Andy in un viaggio alla scoperta dell’ombra oscura che avvolge la madre. Scoprire la verità non sarà semplice e soprattutto sarà molto doloroso.

Frammenti di Lei, la recensione

Frammenti di Lei è prodotto da Made Up Stories di Bruna Papandrea già dietro a serie tv come The Undoing e Big Little Lies. Tutti adattamenti di romanzi che sotto la coltre del thriller raccontano complicate storie di donne alla scoperta della loro identità, ma capaci di dimostrare tutta la loro tenacia, forza e indipendenza. Un filo rosso che accomuna la strategia produttiva della Made Up Stories.

Dopo il primo episodio introduttivo iniziamo ad addentrarci insieme ad Andy nei frammenti del passato della madre, scoprendo come dietro ogni gesto si nasconde un ricordo difficile da cancellare e rimasto sepolto per tanti anni. Frammenti di Lei è costruito come un thriller in cui colpo di scena dopo colpo di scena accumuliamo indizi per arrivare al finale. Non potendo però, ovviamente, svelare i risvolti della storia, è interessante notare come il thriller sia uno strumento di intrattenimento per catturare lo spettatore cui poi offrire spunti di riflessione più profondi che toccano le fondamenta della società e del vivere civile.

Ma Frammenti di Lei mostra anche i limiti dei continui adattamenti dei romanzi in formato seriale. Dopo le prime due puntate la serie tv mostra segni di stanchezza, sembra girare a vuoto non sapendo come riempire gli spazi in attesa di arrivare al finale. Questo però comporta dei risvolti forzati, basati su quelle coincidenze narrative gestite dall’autore e funzionali solo a quello che si vuole raccontare più che al racconto stesso. L’impressione è che la storia di Frammenti di Lei avrebbe avuto ancora più forza in un formato da due ore o al massimo in una miniserie da 4 puntate.

Nonostante questo la serie è particolarmente godibile, pur non avendo la forza di serie simili come Big Little Lies, Nine Perfect Strangers, The Undoing capaci di bilanciare meglio l’elemento drammatico con quello misterioso. Cercando di raggiungere il pubblico più ampio possibile, in Frammenti di Lei si cerca di spiegare troppo e in modo fin troppo didascalico.

Frammenti di Lei, il cast

Il cast di Frammenti di Lei è guidato da Toni Collette che interpreta Laura Oliver la protagonista, sua figlia Andy è interpretata da Bella Heathcote (The Man in the High Castle, Bloom). Omari Hardiwck che era il protagonista di Power, sarà Gordon Oliver ex marito di Laura che cresce Andy come fosse sua figlia. Per gli altri personaggi meglio non entrare troppo nei dettagli dei ruoli ma nel cast troviamo Terry O’Quinn (in alcuni flashback), Jessica Barden, Davide Wenham, Joe Dempsie, Calum Worthy e Gil Birmingham.

Il cast sembra un po’ subire il difetto di alcune produzioni recenti. Visto il sempre più crescente numero di serie tv e film che vengono realizzati, è difficile mettere insieme cast di alto livello e spesso, anche per questioni di budget, per alcuni ruoli vengono scelti attori non di primo piano. E nel risultato finale questo finisce per notarsi con un livello recitativo complessivo tendente verso il basso e che non esalta anche i “migliori”.

Frammenti di Lei in streaming

L’appuntamento con gli 8 episodi di Frammenti di Lei è per venerdì 4 marzo 2022 dalle 9:01 orario canonico per il rilascio delle serie tv su Netflix. I diversi episodi hanno una durata tra i 44 e i 70 minuti. Per quanto si possa esser tentati, la maratona di tutti gli 8 episodi è abbastanza sconsigliata magari è meglio suddividere il racconto su più giornate.

Frammenti di Lei il trailer

Frammenti di Lei, ci sarà una seconda stagione?

Netflix non ha presentato Frammenti di Lei come un limited series o una miniserie, è però difficile immaginare un seguito alla storia dopo aver visto tutte le puntate senza immaginare delle distorsioni o forzature nel racconto. Per chi non ama restare appeso al dubbio se ci sarà o meno una seconda stagione, sappiate solo che le vicende si concludono e tutto ci viene spiegato (anche troppo dettagliatamente).