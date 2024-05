L’appuntamento più iconico e anche più mediatico della stagione di Formula 1 è arrivato. Stiamo parlando, ovviamente, del Gran Premio di Monaco che si terrà sul circuito cittadino di Montecarlo domenica 26 maggio 2024.

Nel Gran Premio dell’Emilia Romagna, Max Verstappen ha vinto il suo quinto gran premio stagionale (il cinquantanovesimo in carriera), al termine di una gara difficile per l’olandese, che ha ricevuto la bandiera bianconera per aver superato tre volte i limiti del tracciato, e con Lando Norris della McLaren che ha sfiorato il colpaccio all’ultimo giro. Charles Leclerc, invece, si è dovuto accontentare del terzo posto dopo un errore che gli ha impedito di portarsi all’attacco di Norris.

La copertura del GP di Monaco è affidata a Sky Sport, con le Qualifiche e la Gara che andranno in onda in differita in chiaro anche su TV8.

Le telecronache saranno a cura di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli, invece, condurrà gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Alla Sky Sport Tech Room per le analisi tecniche, invece, ci sarà Matteo Bobbi mentre le interviste saranno a cura di Mara Sangiorgio. Non mancheranno anche i commenti di Ivan Capelli.

Di seguito, trovate tutti gli orari.

Formula 1, Gran Premio Monaco 2024: orari e dirette

Giovedì 23 maggio

Ore 13.05: F3 – prove libere 1

Ore 14.30: conferenza stampa piloti

Ore 14.55: F2 – prove libere 1

Ore 16.25: Porsche Super Cup – prove libere

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 24 maggio

Ore 11: F3 – qualifiche

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.05: F2 – qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.40: Porsche Super Cup – qualifiche

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 25 maggio

Ore 10.40: F3 – Sprint Race

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – sprint race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 – qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 26 maggio

Ore 7.55: F3 – Feature Race

Ore 9.35: F2 – Feature Race

Ore 11.55: Porsche Super Cup – gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy

Formula 1, Gran Premio Monaco 2024 su TV8

Il Gran Premio di Monaco 2024 sarà visibile anche su TV8.

Sabato 25 maggio, in differita, andranno in onda le Qualifiche, precisamente a partire dalle ore 18:30.

Sempre in differita alle ore 18:30, domenica 26, invece, andrà in onda la Gara.

Formula 1 2024: classifica

Dopo i primi sette gran premi, Max Verstappen, pilota della Red Bull campione del mondo in carica, guida la classifica piloti con 161 punti. Al secondo posto, troviamo il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, con 113 punti. In terza posizione, invece, c’è il compagno di scuderia di Verstappen, Sergio Pérez, con 107 punti. L’altro ferrarista, Carlos Sainz Jr., invece, si trova al quinto posto in classifica con 93 punti.

Nella classifica costruttori, invece, la Red Bull è prima con 268 punti, seguita dalla Ferrari, seconda con 212 punti. Al terzo posto, troviamo la McLaren con 154 punti.