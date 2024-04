La doppietta Ferrari nel Gran Premio di Australia ha riacceso l’entusiasmo tra i tifosi della Rossa. Dal 4 al 7 aprile, il Circus della Formula 1 torna con la quarta prova del campionato mondiale del 2024, il Gran Premio del Giappone, che si correrà sul circuito di Suzuka.

Anche in questo caso, gli appassionati di Formula 1 dovranno alzarsi molto presto per seguire in diretta le qualifiche e la gara su Sky Sport F1. Il Gran Premio, però, verrà replicato più volte e andrà in onda anche in differita in chiaro su TV8.

Le telecronache saranno a cura di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli, invece, condurrà gli approfondimenti di pre e post gara insieme a Vicky Piria. Alla Sky Sport Tech Room per le analisi tecniche, troveremo Matteo Bobbi mentre le interviste saranno realizzate da Mara Sangiorgio. Non mancheranno anche i commenti di Ivan Capelli.

Di seguito, trovate tutti gli orari.

Formula 1, Gran Premio Giappone 2024: orari e dirette

Giovedì 4 aprile

Ore 12.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 13: conferenza stampa piloti (differita)

Notte giovedì 4-venerdì 5 aprile

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: F1 – prove libere 1

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.45: Paddock Live

Ore 8: F1 – prove libere 2

Ore 9: Paddock Live

Ore 9.30: Paddock Live Show

Ore 10: conferenza stampa Team Principal (differita)

Notte venerdì 5-sabato 6 aprile

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: F1 – prove libere 3

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.15: Warm up

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 8: F1 – qualifiche

Ore 9.15: Paddock Live

Ore 9.45: Paddock Live Show

Ore 13: F1 – qualifiche (replica)

Ore 15.15: F1 – qualifiche (replica)

Notte sabato 6-domenica 7 aprile

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7: F1 gara

Ore 9: Paddock Live

Ore 9.30: Debriefing

Ore 12: Race Anatomy

Ore 13: F1 gara (replica)

Ore 15: F1 gara (replica)

Ore 17: F1 gara (replica)

Formula 1, Gran Premio Giappone 2024 su TV8

Il Gran Premio del Giappone 2024 sarà visibile anche in differita e in chiaro su TV8.

Si parte sabato 6 aprile alle ore 14 con le qualifiche in differita e con lo studio pre-qualifiche che andrà in onda a partire dalle ore 13:30.

La differita della gara, invece, andrà in onda domenica 7 aprile alle ore 14, con gli studi pre-gara che andranno in onda a partire dalle ore 12:30.

Formula 1, 2024: classifica

Dopo il ritiro nel Gran Premio di Australia, Max Verstappen, il pilota della Red Bull campione del mondo in carica, continua ad occupare il primo posto nella classifica piloti, con 51 punti, ma con soli 4 punti di vantaggio sul ferrarista Charles Leclerc e con 5 punti di vantaggio sul suo compagno di scuderia Sergio Pérez. Carlos Sainz Jr., che ha dovuto saltare il Gran Premio di Arabia Saudita a causa di un appendicite, invece, è quarto in classifica con 40 punti.

Anche nella classifica costruttori, Red Bull e Ferrari sono vicinissime, con la scuderia austriaca prima con 97 punti e con soli 4 punti di vantaggio sulla scuderia di Maranello.