Questo weekend segna il ritorno della Formula 1 con il nuovo campionato mondiale 2024 che avrà inizio – come ormai prassi – dal Bahrain, precisamente a Sakhir, circuito situato alla periferia della capitale Manama, teatro del primo Gran Premio della stagione.

La nuova stagione di Formula 1 andrà in onda su Sky Sport e in streaming su NOW.

Per quanto riguarda il Gran Premio del Bahrain 2024, la programmazione ha avuto inizio mercoledì 28 febbraio con la conferenza stampa dei piloti in diretta alle 13.30

Giovedì 29 febbraio è stata la volta delle prime prove libere. La prima tranche nel mattino italiano, alle ore 12:30, e la seconda nel pomeriggio, alle 16.

Venerdì 1 marzo è stata la volta delle terze prove libere nel primo pomeriggio, per poi entrare nel vivo con le qualifiche (a distanza di poche ore) commentate da Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero.

Oggi, sabato 2 marzo 2024, è il giorno della gara che si svolgerà nel pomeriggio italiano (sarà sera in Bahrain).

Perché il Gran Premio di Formula 1 in Bahrain si corre di sabato?

A differenza dei soliti gran premi corsi alla domenica, questa gara si svolge al sabato, così sarà anche per la seconda gara che si disputerà in Arabia Saudita, a Jeddah, il 9 marzo.

Per rispettare il periodo di Ramadan, al via il 10 marzo, non potendo correre a Jeddah proprio quel giorno e dovendo trascorrere per regolamento almeno una settimana tra una gara e l’altra, è stata presa la decisione di anticipare al sabato anche la gara del Bahrain.

Formula 1, Gran Premio Bahrain: orari e dirette

Di seguito, trovate tutti gli appuntamenti di questo fine settimana, riguardanti non solo la Formula 1 ma anche la Formula 2 e la Formula 3, in onda live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Martedì 27 febbraio

Ore 19.45: Speciale “F3 – Gabriele Minì”

Ore 20.30: Reparto Corse – F1

Ore 20.45 – Aspettando il Bahrain

Mercoledì 28 febbraio

Ore 13.30: conferenza stampa piloti

Ore 16.30: “Speciale “F3 – Gabriele Minì” (replica)

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 18: Speciale “F2 – Andrea Kimi Antonelli”

Giovedì 29 febbraio

Ore 8.50: F3 – Prove Libere

Ore 10: F2 – Prove Libere

Ore 11.30: Speciale “F3 – Gabriele Minì”

Ore 11.45: Speciale “F2 – Andrea Kimi Antonelli”

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – prove libere 1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.55: F3 – Qualifiche

Ore 14.35: Speciale “F3 – Gabriele Minì”

Ore 14.50: F2 – Qualifiche

Ore 15.30: Speciale “F2 – Andrea Kimi Antonelli”

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 16: F1 – prove libere 2

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live Show

Ore 18: conferenza stampa team principal (differita)

Venerdì 1° marzo

Ore 11.10: F3 – Sprint Race

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – prove libere 3

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.10: F2 – sprint race

Ore 16.15: Warm Up

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 17: F1 – qualifiche

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.45: Paddock Live Show

Sabato 2 marzo

Ore 9.55: F3 – Feature Race

Ore 11.25: F2 – Feature Race

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 16: F1 gara

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: Debriefing

Ore 20: Race Anatomy

Il Gran Premio del Bahrain sarà visibile anche in differita e in chiaro su Tv8 a partire dalle 18:50 con la replica delle Qualifiche, “F1 Paddock” alle 20:10 e la gara a partire dalle ore 21.35. Segue il post gara alle 23:45.