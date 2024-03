Questo fine settimana, tornerà la Formula 1. La terza prova del mondiale 2024, il Gran Premio di Australia, si terrà a Melbourne. Gli appassionati della F1, quindi, dovranno fare le ore piccole (o svegliarsi molto presto) per poter assistere in diretta alle prove libere, alle qualifiche e alla gara che, però, verrà replicata più volte successivamente.

Tutto il weekend di F1 sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K (e in streaming su NOW) e in differita in chiaro su TV8.

Le telecronache saranno a cura di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli, invece, condurrà gli approfondimenti di pre e post-gara con Vicky Piria. Non mancheranno le analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, le interviste di Mara Sangiorgio e i commenti di Ivan Capelli.

Di seguito, trovate tutti gli orari.

Formula 1, Gran Premio Australia 2024: orari e dirette

Giovedì 21 marzo

Ore 12.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 13: conferenza stampa piloti

Ore 13.30: 4 amici al box: Marc e Ivan

Notte giovedì 21-venerdì 22 marzo

Ore 22.45: F3 – Prove Libere

Ore 23.55: F2 – Prove Libere

Ore 2.15: Paddock Live

Ore 2.30: F1 – prove libere 1

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 3.55: F3 – Qualifiche

Ore 5.45: Paddock Live

Ore 6: F1 – prove libere 2

Ore 7: Paddock Live

Ore 7.25: F2 – Qualifiche

Ore 8.15: Paddock Live Show

Ore 8.45: conferenza stampa Team Principal (differita)

Notte venerdì 22-sabato 23 marzo

Ore 1.10: F3 – Sprint Race

Ore 2.15: Paddock Live

Ore 2.30: F1 – prove libere 3

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 4.10: F2 – sprint race

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 6: F1 – qualifiche

Ore 7.15: Paddock Live

Ore 7.45: Paddock Live Show

Ore 12: F1 – qualifiche (replica)

Ore 14: F1 – qualifiche (replica)

Notte sabato 23-domenica 24 marzo

Ore 23: F3 – Feature Race

Ore 1.30: F2 – Feature Race

Ore 4: Paddock Live

Ore 5: F1 gara

Ore 7: Paddock Live

Ore 7.30: Debriefing

Ore 9: Race Anatomy

Ore 10: F1 gara (replica)

Ore 14: F1 gara (replica)

Formula 1, Gran Premio Australia 2024 su TV8

Il Gran Premio dell’Australia 2024 sarà visibile anche in differita e in chiaro su TV8.

Si parte, sabato 23 marzo alle ore 10 con le qualifiche in differita, con lo studio pre-qualifiche in onda dalle ore 9:30.

La differita della gara, invece, andrà in onda domenica 24 marzo alle ore 14, con gli studi pre-gara in onda dalle ore 12:30.

Formula 1, 2024: classifica

Dopo le prime due gare, vinte da Max Verstappen, il pilota olandese della Red Bull è in testa alla classifica piloti con 51 punti, davanti al compagno di scuderia Sergio Pérez, con 36 punti, e a Charles Leclerc della Ferrari, con 28 punti. L’altro ferrarista, Carlos Sainz Jr., si trova al sesto posto con 15 punti.

Nella classifica costruttori, invece, la Red Bull si trova prima con 87 punti, davanti alla Ferrari con 49 punti e alla McLaren con 28 punti.