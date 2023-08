Formula 1 2023 è la 74esima edizione del campionato mondiale di F1, iniziato il 5 marzo (con il Gran Premio del Bahrain) e che giungerà al termine il prossimo 26 novembre (con il Gran Premio di Abu Dhabi).

Il campionato di Formula 1 va in onda in esclusiva su Sky Sport. Il canale di riferimento è Sky Sport F1. Il campionato è visibile anche in streaming su NOW.

Le telecronache sono a cura di Carlo Vanzini e Marc Gené mentre Roberto Chinchero è l’insider ai box. Federica Masolin, invece, è la padrona di casa per gli approfondimenti pre e post gara, insieme a Davide Valsecchi. Fabio Tavelli, infine, è il conduttore di Race Anatomy F1.

Formula 1 2023: diretta, live

Formula 1 2023, GP Olanda: dove vederlo

Di seguito, la programmazione live completa di Sky Sport per quanto riguarda il GP d’Olanda che andrà in onda da giovedì 24 a domenica 27 agosto sui canali Sky Sport Summer, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Giovedì 24 agosto

Ore 13.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 25 agosto

Ore 10: F2 – prove libere 1

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – prove libere 1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.55: qualifiche F3

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 16: F1 – prove libere 2

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.25: Porsche Supercup – Prove Libere

Ore 18.30: Paddock Live Show

Ore 19: conferenza stampa Team Principal

Sabato 26 agosto

Ore 9.45: Porsche Supercup – Qualifiche

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 – prove libere 3

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 13.10: F2 – sprint race

Ore 14.15: warm up

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – qualifiche (in differita alle 21 su TV8)

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.55: Porsche Super Cup – Race 1

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 27 agosto

Ore 9.55: F2 – F. Race

Ore 11.50: Porsche Supercup – Race 2

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – gara (in differita alle 18 su TV8)

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy

Formula 1 2023: TV8

Su TV8, per quest’edizione del campionato di F1, andranno in onda in diretta i Gran Premi di Spagna, di Ungheria, di Italia e del Messico.

Era prevista anche la messa in onda in diretta del Gran Premio dell’Emilia-Romagna che, però, è stato annullato a causa dell’alluvione.

Per quanto riguarda gli altri gran premi, qualifiche e gare andranno in onda su TV8 in differita.

Quando si correrà il prossimo Gran Premio di Formula 1?

Il prossimo GP di F1 sarà il Gran Premio d’Italia che si svolgerà il prossimo 3 settembre, a partire dalle ore 15, all’Autodromo Nazionale di Monza.

Chi sta vincendo il Mondiale di Formula 1?

La classifica piloti vede Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RBPT) al primo posto con 314 punti. Seguono Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda RBPT) con 189 punti e Fernando Alonso (Aston Martin Aramco-Mercedes) con 149 punti.

Per quanto riguarda le Ferrari, Charles Leclerc si trova attualmente al quinto posto con 99 punti mentre Carlos Sainz Jr. occupa la settima posizione con 92 punti.

La classifica costruttori, invece, vede la Red Bull Racing-Honda RBPT (Verstappen e Pérez) prima con 503 punti. Seguono la Mercedes (Russell e Hamilton) con 247 punti e la Aston Martin Aramco-Mercedes (Stroll e Alonso) con 196 punti.

La Ferrari (Leclerc e Sainz Jr.), invece, si trova al quarto posto con 191 punti.