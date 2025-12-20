Forbidden Fruit: Zeynep intrappolata in un gioco mortale. Anticipazioni 22-27 dicembre 2025

Sempre ottimi riscontri nella gara dell’Auditel per Forbidden Fruit. La sofisticata soap incentrata sulle ambizioni, gli intrighi e gli amori contrastati delle sorelle Yılmaz va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì dalle 14.15, con un appuntamento extra nel fine settimana trasmesso intorno alle 14:30 del sabato.

Nella giornata di giovedì 18 dicembre Forbidden Fruit ha siglato 2 milioni e 241 mila spettatori facendo registrare il 20.5% di share. I prossimi appuntamenti con la dizi che in originale si intitola Yasak Elma vedranno protagonista la più giudiziosa delle sorelle: Zeynep si troverà intrappolata in un gioco molto pericoloso.

Forbidden Fruit, spoiler: Zeynep finisce in trappola, il gioco è molto pericoloso

Le anticipazioni dal 22 al 27 dicembre di Forbidden Fruit annunciano il sottile piacere di Tulin nel vedere la “regina di ghiaccio” Ender perdere il controllo. La donna si recherà da Kaya per metterlo al corrente di un segreto. Il gesto avrà delle ricadute impronosticabili. Dundar nel frattempo chiederà un confronto a Zeynep.

Le sue intenzioni però si riveleranno tutt’altro che ispirate da sentimenti di pace. Mustafa tornerà nuovamente a casa di Asuman per continuare a minacciarla. Senza fare giri di parole, l’uomo le dirà brutalmente di avere l’intenzione di raccontare tutta la verità a Yildiz e Zeynep. Quest’ultima nel frattempo si vedrà rapire da Dundar.

La giovane a quel punto si renderà conto del gioco pericoloso portato avanti dal suo ex promesso sposo, ormai fuori controllo. Zeynep proverò a farlà tornare sui suoi passi facendogli notare che sta commettendo prima di tutto un reato. In tutta risposta Dundar, completamente fuori di sé, la costringerà a videochiamare sua madre.

Durante la drammatica chiamata la mora protagonista si renderà conto che anche Asuman è sotto sequestro, visto che c’è un uomo a puntarle una pistola alla testa. Temendo il peggio, Zeynep giurerà a Dundar che farà tutto quello che vuole. Intanto Alihan si preoccuperà per lei, che non risponde alle sue chiamate. Deciderà così di raggiungerla a casa sua.

Nel palazzo si imbatterà in Emir. I due ci metteranno poco a capire che sta succedendo qualcosa di grave. Così sfonderanno la porta e si troveranno davanti a Asuman e al suo rapitore. Alihan ed Emir metteranno fuori gioco il malvivente. Il giovane uomo d’affari chiamerà subito Halit chiedendogli di contattare il padre di Dundar, sicuro che sia l’unico che possa aiutarla a rintracciare Zeynep.

Alla fine Alihan riuscirà a salvare la sua amata che così potrà finalmente tornare a casa, con Asuman e Yildiz pronte a riabbracciarla. Superato il trauma, i due innamorati cercheranno il loro futuro appartamento e Zeynep a quel punto, dopo aver messo in chiaro che fino a quando sarà presente sua madre non potrà trasferirsi, spingerà Alihan a chiederle la mano.

Successivamente, nel corso di una cena romantica, si presenterà inaspettatamente Elif, una vecchia amica di Alihan. Zeynep non gradirà per nulla la sua presenza. Asuman infine incontrerà Mustafa rivelandogli di essere riuscita a vendere casa. Lui sarà pronto a ricordarle che se ne andrà via solo quando lei gli consegnerà i soldi.