Forbidden fruit spoiler Turchia: lo sconvolgente segreto di Cem

Le prossime puntate di Forbidden fruit (Yasak Elma il titolo originale) assisteranno all’entrata in scena di Cem, nuovo direttore generale e fratello di Lal, ex fidanzata di Alihan. L’ultimo arrivato opererà a stretto contatto con Zeynep. Il nuovo direttore generale ha lavorato a lungo come senior manager di Alihan.

Adesso però Cem ha deciso di tornare in Turchia e non sarà da solo. Insieme a lui ci sarà anche il piccolo Kevin, il figlio avuto da una precedente relazione. Nell’assumere la nuova carica Cem lavorerà a fianco con Zeynep e la cosa lo inquieterà non poco, dato che farà riaffiorare nella sua mente un vecchio trauma infantile. Cem però serba in cuor suo ha un segreto e lo confiderà a Alihan.

Forbidden fruit, anticipazioni turche: quale segreto nasconde Cem?

Cem non nasconderà la soddisfazione per il lavoro che sta portando avanti Zeynep. Tra i due comincerà a nascere un’amicizia speciale e una complicità sempre crescente. Tanto che la giovane si offrirà di fare da babysitter a Kevin quando Cem dovrà andare a cena insieme ad Alihan per festeggiare la chiusura di un importante contratto.

Inizialmente il direttore generale aveva chiesto ai genitori se potevano occuparsi del bimbo, ma purtroppo ha dovuto constatare che erano già impegnati. Zeynep così si offrirà volontariamente, dato che è casa da sola. Cem dunque sarà libero di andare a cena con Alihan e i due uomini avranno così modo di parlare.

Alihan si congratulerà con Cem per essere riuscito a chiudere l’affare senza particolari problemi. Cem lo ringrazierà per le belle parole, ma poi si lascerà sfuggire una sottolineatura che farà subito drizzare le antenne al suo commensale: elogerà apertamente Zeynep per aver saputo creare un ambiente sereno in ufficio. Non solo: la definirà una «ragazza fantastica, molto positiva e abile nel problem solving».

Cem poi continuerà a tessere le lodi di Zeynep, magnificandone la puntualità, il perfetto monitoraggio del lavoro. «Che cosa potrei volere di più?», dirà Cem prima di confessare di non riuscire a capire come facesse Alihan a non essere soddisfatto del suo lavoro al punto da volerla mandare via. Cem è del tutto all’oscuro della storia che c’è stata in passato tra Alihan e Zeynep.

«Sai bene che sono un tipo difficile con cui lavorare», gli risponderà Alihan. A quel punto Cem se ne uscirà con una esternazione che sorprenderà ancor più il suo interlocutore: «Zeynep è il motivo per cui vengo al lavoro la mattina». Alihan non potrà fare a meno di chiedergli se è innamorato di Zeynep e cosa ne pensa lei.

La risposta sarà sibillina: «Ancora non lo sa, voglio prima essere sicuro», concluderà Cem lasciando Alihan allibito senza parole davanti alle dichiarazioni del nuovo direttore generale sulla sua ex.