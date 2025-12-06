Forbidden Fruit spoiler drammatico, un accoltellamento cambierà tutto: la scoperta sconvolge Yildiz

Gli appassionati di una “telenovela di lusso” come Forbidden Fruit lo sanno bene: nelle soap turche la violenza resta sullo sfondo. Sempre suggerita, quasi mai mostrata. A farla da padrone nelle trame, insieme agli onnipresenti colpi di scena, sono manipolazioni, intrighi e segreti che esplodono, ricatti, tradimenti, vendette.

A volte però i forti contrasti passionali sfociano in episodi di violenza fisica (sempre moderati e impliciti, mai “dark” o peggio ancora “splatter”). Nelle prossime puntate, in onda dall’8 al 13 dicembre, Yildiz farà una scoperta sconvolgente, destinata a cambiare per sempre la vita della bionda protagonista della dizi. Tutto partirà però dal sangue di un drammatico accoltellamento.

Forbidden Fruit, anticipazioni: sconvolgente scoperta per Yildiz, cambia tutto per lei

Le anticipazioni delle puntate da lunedì 8 a sabato 13 dicembre di Forbidden Fruit rivelano Mustafa, il vero padre di Yildiz, metterà alle strette Asuman. Scoprirà così che la figlia si è sposata con Hailt. Quando l’ex compagno dirà di voler raggiungere Yildiz a Istanbul, la donna, in preda all’ira, deciderà di usare le maniere forti per impedirglielo.

Asuman accoltellerà Mustafa e finirà in manette per il suo gesto. Subito Zeynep e Yildiz, saputo dell’arresto, correranno dalla madre, nel commissariato di Bursa. È qui che Yildiz riuscirà a parlare con Asuman e scoprirà che l’uomo accoltellato in realtà è il suo padre biologico. La rivelazione sconvolgerà la giovane moglie di Halit.

Anche suo marito sarà profondamente colpito dalla notizia. Halit e Yildiz faranno ritorno a casa e l’imprenditore deciderà di non parlare a nessuno della vera identità del padre della moglie (e tecnicamente suo suocero). Un silenzio dettato dalla volontà di preservare il buon nome della sua famiglia.

In precedenza la scena era andata tutta alla felicità di Dundar per le imminenti nozze con Zeynep. Il fidanzato di Zeynep organizzerà l’addio al celibato, al quale inviterà Hakan e Alihan. Yildiz non vorrà essere da meno e penserà all’addio al nubilato di sua sorella. Zeynep però non riuscirà a fare a meno di pensare alla prossima partenza di Alihan per gli Stati Uniti, dove lo attende un nuovo capitolo della sua vita.

L’addio al celibato però finirà male, con Caner, Emir, Dundar, Kurban, Hakan e Alihan incarcerati a causa di una rissa scoppiata durante la serata. Fortunatamente per loro, l’avvocato di Alihan riuscirà a tirare tutti fuori di prigione. Nel frattempo a Istanbul arriverà Kaya, il nuovo ad della Argun Holding.

Con il suo arrivo, Ailhan si preparerà a partire. Prima di uscire dall’ufficio, una sera incrocerà Zeynep, trattenutasi più a lungo del solito in azienda. Il giovane si offrirà di accompagnarla a casa. I due ex avranno così l’occasione di scambiarsi un ultimo saluto pieno di rimpianti per quello che poteva essere e non è stato. Erim infine sarà molto turbato da una conversazione tra sua madre e lo zio.