Forbidden Fruit si ferma? Mediaset riduce gli spazi alla soap: la delusione del pubblico

Quest’estate Mediaset ha introdotto nel palinsesto pomeridiano, nello slot lasciato vacante da Tradimento, un’altra soap turca: Forbidden Fruit, incentrata sulle vicende delle sorelle Yilmaz, Zeynep e Yildiz, alle prese con ambizioni e destini differenti. La dizi che in originale si intitola Yasak Elma è partita in sordina nella gara degli ascolti recuperando via via terreno.

Nella fascia del primo pomeriggio di mercoledì 10 settembre la soap con Sevda Erginci ha superato i due milioni di spettatori (2.161.000 il totale) e il 21,87% di share. Un ottimo risultato. Mediaset però ha deciso di ridurre gli spazi in palinsesto per Forbidden Fruit. Ecco quando cambierà la programmazione.

Forbidden Fruit, Mediaset taglia gli spazi della dizi

Dal prossimo lunedì 22 settembre sono previste delle modifiche al palinsesto televisivo di Mediaset. Forbidden Fruit è destinata ad “accorciare” nella fascia pomeridiana. Le puntate della nuova soap di Canale 5 dureranno di meno. Il taglio della dizi che sta facendo registrare ottimi ascolti nel daytime pomeridiano è dovuto al ritorno di Uomini e donne.

Lo storico dating show condotto da Maria De Filippi tornerà in onda nel daytime del pomeriggio, dove è stato confermato nella fascia oraria tra le 14:45 e le 16 circa. Poi ci sarà spazio per il ritorno della striscia quotidiana di Amici 25 che partirà da domenica 21 settembre nel daytime. Il ritorno di Uomini e donne si tradurrà nel taglio delle puntate di Forbidden Fruit.

L’appuntamento con la soap opera turca verrà ridotto a 30 minuti. A partire dal 22 settembre Forbidden Fruit andrà in onda nello slot orario che va dalle 14:15 alle 14:45 circa. Ogni giorno dunque verranno trasmessi episodi della durata di mezz’ora, non più di un’ora come era accaduto nel corso del periodo estivo e in queste prime settimane di settembre.

Non è finita: la dizi con Alihan e Zeynep è stata cancellata anche dal pomeriggio del fine settimana. Da sabato 13 settembre al posto di Forbidden Fruit andrà in onda un’altra soap turca di grande successo: La forza di una donna. Nessun ritorno invece nell’access prime time di fine settembre per Striscia la notizia, come successo anche nelle scorse stagioni televisive.

Anticipazioni di Forbidden Fruit

Nel frattempo le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che nei prossimi episodi in onda dal 15 al 19 settembre Yildiz perderà il figlio che attendeva. La donna però non dirà nulla al marito Halit e cercherà piuttosto di attirarne l’attenzione. Intanto a casa di Halit si presenterà la suocera: Asuman, madre di Yildiz e Zeynep.

La nuova arrivata è destinata a portare notevole scompiglio nella già agitata vita di coppia di Halit e Yildiz. In particolare i figli di Halit – Erim e Zehra – non accoglieranno con entusiasmo, per usare un eufemismo, l’arrivo di Asuman. Halit poi licenzierà tutto il personale domestico, convinto che qualcuno della servitù abbia rubato i gioielli di famiglia dopo aver messo fuori uso il sistema di sorveglianza.

Alihan invece perderà le staffe dopo aver scoperto chi si è preso gioco di suo padre. Il giovane imprenditore, preso da un attacco di rabbia, devasterà la propria casa. Zeynep proverà a placare la sua ira, ma dovrà ricorrere all’aiuto di Hakan per fermare il comportamento autodistruttivo del fidanzato che successivamente si mostrerà sempre più freddo e distaccato nei suoi confronti.