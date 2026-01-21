Forbidden Fruit, puntate cruciali: il matrimonio finisce dopo appena un giorno

Trame sempre più fitte nelle puntate di Forbidden Fruit prossimamente in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia parlano di un vero e proprio “matrimonio lampo” tra due protagonisti della soap che in lingua originale si intitola Yasak Elma. Intanto nelle ultime puntate trasmesse in Italia Yildiz sta facendo di tutto per salvare il proprio matrimonio.

Malgrado i risultati poco rassicuranti, la bionda protagonista non sembra per nulla intenzionata a demordere. Ender invece non è apparsa molto convinta dell’approdo di Yigit nella Argun Holding. Kaya ha preso le difese del giovane, nuovamente umiliato dalla madre. Allo stesso tempo Yigit ha incontrato una bella ragazza di nome Yagmur.

Forbidden Fruit, anticipazioni turche: le nozze durano solo un giorno

Yigit si è imbattuto in Yagmur. Ma nelle prossime puntate il figlio di Ender finirà per sposare Lila, la figlia di Halit, dopo aver capito di nutrire dei sentimenti per lei. Il matrimonio però durerà lo spazio di un giorno. Il giovane infatti deciderà di mettere fine alle nozze appena celebrate a causa di un patto stipulato con Sahika.

La “dark lady” infatti farà vedere i sorci verdi al povero Yigit. Non soltanto gli nasconderà che Kaya è suo padre: gli ordinerà anche di sedurre la giovane Lila. Il ragazzo inizialmente apparirà riluttante. Poi si deciderà a eseguire gli ordini di Sahika. Le cose si complicheranno non poco quando la donna gli ordinerà di rompere il fidanzamento con Lila col pretesto del diverso ceto sociale.

Yigit spezzerà così una prima volta il cuore della figlia di Halit, salvo ritornare in fretta sui suoi passi quando in piena notte Lila si presenterà nel suo appartamento. Il figlio biologico di Ender deciderà di dare avvio a una relazione con Lila in gran segreto. Sahika però scoprirà tutto e gli ordinerà di sposare Lila senza che Halit sappia nulla.

Lila accetterà la proposta di matrimonio e nel giro di pochissimi giorni sarà pronta a diventare la moglie di Yigit. La prima notte di nozze trascorrerà senza problemi. Yigit si comporterà da gentiluomo. L’indomani però il giovane cambierà atteggiamento cominciando a mostrarsi freddo nei confronti della sua sposa.

Alla richiesta di spiegazioni da parte di Lila il marito risponderà di voler troncare il matrimonio perché la prima notte di nozze non è stata di suo gradimento. Queste parole faranno gelare il sangue alla ragazza, che fuggirà in lacrime. A quel punto un flashback informerà gli spettatori del “patto scellerato” siglato tra Sahika e Yigit.

Si scoprirà così che la sorella minore di Kaya aveva ordinato al ragazzo di lasciare la moglie promettendogli come contropartita la rivelazione del nome del suo vero padre biologico.