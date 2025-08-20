Forbidden fruit, prossima stagione: il colpo di scena tra Yildiz e Kemal

Soprese in vista nel rapporto tra Yildiz e Kemal nella seconda stagione della soap turca di Mediaset. E cosa ne sarà di Halit?

La prossima stagione della dizi turca in onda su Canale 5 riserverà un autentico colpo di scena tra Yildiz e Kemal. Tutto nascerà dall’estrema insoddisfazione della giovane moglie di Halit, esasperata dalla continue angherie subite dal marito che metterà in mostra un’indole manipolatoria ora trattandola con indifferenza, ora con estrema possessività.

Il matrimonio tra Halit e Yildiz non sarà per nulla idilliaco. Il potente magnate della finanza turca non perderà occasione per infliggere cocenti umiliazioni alla sua sposa, trattandola come una cosa di sua proprietà. Il rapporto tra i due si farà sempre più teso fino alla svolta radicale della donna con Kemal.

Forbidden Fruit 2, anticipazioni: svolta tra Yildiz e Kemal

La seconda stagione di Forbidden Fruit assisterà alla rottura tra Halit e Yildiz. La sorella di Zeynep lascerà il marito per gettarsi tra le braccia di Kemal, al quale dichiarerà tutto il suo amore. Il filo che lega Yildiz e Halit sarà più volte sul punto di spezzarsi. L’uomo d’affari interpretato da Talat Bulut mostrerà un temperamento estremamente dispotico.

Halit non mancherà di umiliare ripetutamente la moglie trattandola di fatto come un oggetto di sua proprietà. In alcune occasioni la farà sentire un nulla arrivando a dirle che se solo volesse potrebbe trovare altre donne giovani e belle come lei. Altre volte le impedirà anche di uscire la sera con altre persone, persino con sua sorella Zeynep.

L’uomo cercherà costantemente di imporre la propria volontà a sua moglie che comincerà così a pensare sempre più a Kemal. Durante una serata in discoteca non particolarmente riuscita la differenza di età tra Halit e Yildiz emergerà in maniera evidente e la donna si troverà a desiderare di essere al fianco di Kemal.

Qualche tempo prima Yildiz, stanca delle prepotenze del marito, aveva lasciato casa per rifugiarsi in un albergo di Sapanca. Qui era stata raggiunta da Kemal, arrivato per starle vicino dopo aver saputo della sua fuga. Soltanto l’arrivo di Halit, giunto in hotel per riportare a casa la moglie, aveva interrotto l’idillio tra i due.

Kemal però rimarrà deluso dal comportamento di Yildiz che per l’ennesima volta gli ha voltato le spalle per tornare da Halit. Così metterà in chiaro le cose durante una telefonata dicendole di volersi tenere alla larga da lei, dato che non ha le idee molto chiare sui propri sentimenti.

Queste parole faranno molto riflettere la donna. Yildiz prenderà così una decisione drastica, decisa a dare una svolta alla sua vita. Una mattina la donna si sveglierà molto presto per fare la valigia. Poi lascerà un biglietto a Halit con i motivi del suo abbandono e chiamerà un taxi, abbandonando la villa.

In mente la giovane avrà una destinazione molto chiara: la casa di Kemal. Una volta qui, si farà aprire e gli dichiarerà tutto il suo amore e il suo desiderio di cambiare vita con lui e di lasciarsi alle spalle il rapporto ormai logoro con Halit. Kemal, smaltita la sorpresa iniziale, reagirà però in modo molto freddo, rimanendo praticamente impassibile. Avrà forse cambiato idea?