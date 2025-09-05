Forbidden fruit, nuova stagione: chi viene mandato via

Insieme agli amori impossibili e agli intrighi di potere i conflitti familiari sono uno degli “ingredienti” classici delle dizi turche che ormai spopolano sulle reti Mediaset, dove continuano a riscuotere un grande successo di pubblico. Dopo un inizio un po’ in sordina, la soap che in originale si intitola Yasak Elma è arrivata a superare il tetto dei 2 milioni di spettatori e del 20% di share (lo scorso 29 agosto).

Nella nuova stagione di Forbidden Fruit una tensione improvvisa scuoterà dinamiche e equilibri familiari. Un personaggio verrà allontanato. Una svolta drammatica che potrebbe segnare in profondità un rapporto delicato e intimo come quello tra padre e figlio.

Forbidden Fruit, chi verrà allontanato nella nuova stagione

I prossimi appuntamenti con Forbidden Fruit vedranno Erin finire nei guai. Il giovane finirà in un cattivo giro di amicizie che lo porterà a fare gesti poco raccomandabili come quello di rubare la macchina del padre per fare un giro a Istanbul. Durante il giro in città Erin però investirà una donna e verrà lasciato solo dai suoi amici a fare i conti con le conseguenze dell’incidente.

Hailt sarà costretto a tirare fuori di tasca sua cinque milioni di lire turche per far ritirare la denuncia alla donna investita. L’uomo imporrà una severa punizione al figlio, impedendogli di uscire fino alla fine dell’anno: l’autista potrà accompagnarlo soltanto a scuola. I guai per Erin però non finiranno lì.

Ilayda, una delle ragazze in auto con lui al momento dell’incidente, tornerà nuovamente a farsi sentire con Erin. Inizialmente apparirà interessata a lui, ma successivamente verranno a galla le sue vere mire: estorcergli del denaro con la (falsa) scusa di una costosa terapia per curare una grave malattia della madre.

Per aiutarla Erin venderà perfino il suo smartphone. Il giovane finirà una volta ancora nei guai quando sarà arrestato per il furto di un anello insieme a Ilayda. La vera e sola autrice del reato si rivelerà essere la ragazza. La signora derubata tuttavia denuncerà anche Erin, visto che era in compagnia di Ilayda.

La denuncia infine verrà ritirata. Hailt però andrà nuovamente su tutte le furie con il figlio. A poco varranno i tentativi di Erin di giustificarsi. Suo padre non mancherà di ricordargli di avergli proibito di frequentare quelle cattive compagnie. Erin si scuserà col genitore che stavolta però non sembrerà disposto a perdonarlo per aver tradito una volta ancora la sua fiducia.

Le scuse non basteranno a placare la furia di Halit, pronto ad accusare il figlio di aver disonorato tutta la famiglia. L’uomo d’affari prenderà una decisione drastica. Deciderà infatti di mandare Erin a Londra per proseguire lì i suoi studi. A nulla serviranno le suppliche del figlio. Il potente imprenditore non si farà in alcun modo commuovere e rimarrà fermo nella sua decisione.