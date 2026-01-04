Forbidden Fruit, Mediaset lancia la soap in prima serata: il regalo ai fan della soap turca

Buone notizie in arrivo per gli appassionati di Forbidden Fruit. Mediaset ha deciso di cambiare programmazione alla popolare dizi turca che nel daytime pomeridiano di Canale 5 continua a far registrare ascolti in crescita costante, con un bacino di oltre 2,2 milioni di spettatori a seguire quotidianamente la soap che in originale si intitola Yasak Elma.

Alla luce del buon riscontro di questi ultimi mesi di programmazione, i vertici dell’azienda di Cologno Monzese hanno deciso di puntare su Forbidden Fruit anche in prima serata. Per la nuova stagione invernale si annunciano grandi novità dunque per la soap incentrata sugli amori e le ambizioni delle sorelle Yilmaz: Yildiz e Zeynep.

Forbidden Fruit in prima serata: quando debutta in prime time la soap turca

L’esordio nel prime time di Canale 5 per Forbidden Fruit arriverà dal prossimo giovedì 8 gennaio. Le nuove puntate della soap con Alihan e Halit verranno trasmesse anche nella fascia seriale con appuntamenti extra-large di oltre due ore. Raddoppio dunque per la dizi che alla conferma nel daytime pomeridiano abbina il debutto nel serale.

Chiara la scelta di Mediaset: puntare su questa “telenovela di lusso” per tenere accesa la serata del giovedì sulla rete ammiraglia a partire dall’8 gennaio 2026. Oltre all’episodio quotidianamente in onda dalle 14:15 alle 14:45, il pubblico potrà assistere alla messa in onda di una puntata eccezionalmente lunga, programmata dalle 21:55 alle 00:15 circa.

Gli episodi in formato extra-large di Forbidden Fruit verranno trasmessi subito dopo la lanciatissima Ruota della fortuna di Gerry Scotti. In questo modo la soap potrà contare sull’ottimo traino garantito dal quiz che quest’anno sta dando parecchio filo da torcere alla concorrenza di Rai 1, che fatica a risalire la china con Affari Tuoi.

A questi appuntamenti andrà ad aggiungersi anche quello del sabato pomeriggio, confermato nel palinsesto invernale dalle 14:30 alle 15:30, prima di lasciare la linea a un’altra dizi turca che sta raccogliendo un grande successo come La forza di una donna. Forbidden Fruit non sarà l’unica soap proveniente dalla Turchia a insediarsi in prime time a gennaio.

Con chi si scontrerà nel serale Forbidden Fruit

Sono stati confermati infatti gli appuntamenti con Io sono Farah. Ma non è finita: il fortunato filone delle soap turche di Mediaset dovrebbe accogliere un nuovo prodotto destinato alla fascia serale verso febbraio. In attesa del debutto della nuova dizi, Forbidden Fruit sarà chiamata a una sfida per nulla semplice o scontata.

La soap ambientata nelle sofisticate atmosfere della Istanbul bene, tra affari (non solo di cuore) e intrighi, dovrà vedersela con una corazzata come la nuova stagione di Don Matteo. Quest’anno la storica fiction Rai festeggia un quarto di secolo di messa in onda. Come protagonista Don Matteo vedrà sempre Raoul Bova nei panni di Don Massimo, prete detective alla prese con nuovi casi.

Sarà ancora Viale Mazzini contro Cologno Monzese, dunque, con Mediaset che con la mossa di Forbidden Fruit in prime time proverà a strappare punti di share e spettatori a Don Matteo, forte di una media superiore ai 4,6 milioni di spettatori.