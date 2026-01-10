Forbidden Fruit, le anticipazioni: chi è il padre di Yigit, la verità viene a galla

Il figlio segreto di Ender ha un’idea ben chiara sulla reale identità del suo padre biologico. Le prossime puntate saranno decisive.

Puntate ad alta tensione in arrivo per i protagonisti di Forbidden Fruit. Una delle trame più ricche di colpi di scena sarà quella che vedrà coinvolto in prima persona Yigit, il figlio segreto abbandonato in passato da Ender. Il giovane, che inizierà a lavorare per la Holding Argun, confiderà a Nigar i sospetti sull’identità del suo padre biologico.

Nel frattempo sarà crisi vera tra Yildiz e Halit dopo il tragico ferimento di Erim, il figlio minore del magnate colpito accidentalmente alla milza da un proiettile sparato dall’arma di Mustafa, ex marito di Asuman e padre di Yildiz, che ha fatto irruzione a villa Argun per chiedere del denaro al genero così da saldare il suo grosso debito con uno strozzino.

Non appena Halit lo ha allontanato, l’uomo ha aperto il fuoco ferendo inavvertitamente il piccolo Erim. Per salvarlo è stato necessario un delicato intervento chirurgico. Ender a quel punto non ha perso tempo, incolpando senza mezzi termini la storica rivale per quanto accaduto a suo figlio. Mustafa invece è finito in manette.

Forbidden Fruit, anticipazioni: i sospetti di Yigit sull’identità del suo padre biologico

Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 da lunedì 12 a sabato 17 gennaio annunciano che Yigit riuscirà a farsi assumere presso la Holding Argun. Il figlio segreto di Ender rivelerà a Nigar il fondato sospetto di essere nato dal precedente matrimonio tra sua madre e Argun. Il giovane cercherà dunque di scoprire se Halit può veramente essere il suo padre biologico.

Nel frattempo Zeynep rivelerà a Hazal di essere al corrente che tra lei e suo marito Alihan c’è stata una storia in passato. Come anticipato il ferimento di Erim avrà delle gravi conseguenze per Yildiz. La drammatica vicenda lascerà dietro di sé uno strascico: una profonda crepa nel matrimonio tra Halit e la bionda protagonista che ha da poco scoperto di avere in comune con Zeynep soltanto la madre Asuman.

Dopo il ricovero di Erim, Halit e Ender finiranno per riavvicinarsi. Il ricco magnate si trasferirà a casa della sua ex moglie per stare vicino al figlio, dimesso dall’ospedale, durante la convalescenza. Per Yildiz si aprirà una nuova crisi coniugale quando Halit annuncerà di voler divorziare, convinto che separarsi da lei sia la cosa giusta da fare per proteggere la sua famiglia.

La sorellastra di Zeynep a questo punto giocherà il tutto per tutto per salvare il suo matrimonio dal naufragio. La bionda protagonista arriverà a fratturarsi da sola una gamba, nella speranza di convincere Halit a tornare a vivere con lei insieme a Erim. Ma, neanche a dirlo, Yildiz dovrà fare i conti con Ender, pronta a escogitare uno dei suoi diabolici piani.

La “dark lady” di Forbidden Fruit proverà in tutti i modi a mettere i bastoni tra le ruote alla sua giovane rivale. Stavolta però cercherà di coinvolgere anche il suo ex Kaya nella preparazione dell’intrigo da giocare contro Yildiz.